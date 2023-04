Mit dem Fokus Wohnen Deutschland können Anleger in den deutschen Wohnungsmarkt investieren. Für seine bisherigen Erfolge hat der Offene Immobilienfonds in diesem Jahr drei €uro-FundAwards gewonnen.

Drei €uro-FundAwards für den Fokus Wohnen Deutschland

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND hat in diesem Jahr drei €uro-FundAwards gewonnen. In der Kategorie „Offene Immobilienfonds“ belegte er folgende Plätze:

2. Platz über 1 Jahr

3. Platz über 3 Jahre

3. Platz über 5 Jahre

Kerstin Dittrich managt den Fokus Wohnen Deutschland

Kerstin Dittrich, Diplom Ingenieurin für Städtebau, arbeitet seit 20 Jahren bei der INDUSTRIA als Asset- und Fonds-Managerin. Seit 2015 steuert sie die Geschicke des mittlerweile eine Milliarde Euro schweren Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND, der am 03.08.2015 aufgelegt wurde.

Das vorangegangene Fondsportrait können Sie noch einmal hier nachlesen