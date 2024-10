Ist das der beste Dividenden-ETF, auf den man setzen kann? Mit diesem Kandidaten können Sie mit etwas Geduld aus Ihrer Anlage zum Millionär werden und dabei auch noch eine Dividende von 30.000 Euro kassieren.

ETFs sind neben Aktien eine der beliebtesten Investitionsmöglichkeiten an der Börse. Mit ihnen muss man sich nicht für eine einzelne Aktie entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung einer ganzen Branche oder sogar von Ländern setzen. Durch die breite Streuung ist das Risiko dabei jedoch deutlich diversifizierter als bei einer Einzelaktie.

Einige ETFs eignen sich zudem hervorragend für die Altersvorsorge. Wenn sie möglichst breit auf ein solides Thema setzen, sind sie auch langfristig attraktiv und können helfen, nebenbei ein zusätzliches Vermögen aufzubauen.

Mit diesem ETF Millionär werden und 30.000 Euro an Dividende kassieren

Besonders ein ETF sticht dabei hervor: Er kann Ihnen nicht nur dabei helfen, aus Ihrer Anlage rund eine Million Euro zu machen, sondern auch noch eine Dividende von 30.000 Euro pro Jahr einzukassieren.

Dabei handelt es sich um den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF. Er bildet den FTSE All-World High Dividend Yield Index nach und das Geniale daran: Dieser Index setzt auf Aktien mit besonders hoher Dividendenrendite aus der ganzen Welt. Diese Rendite liegt bei dem ETF aktuell immerhin bei 2,98 Prozent.

Der ETF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,29 Prozent pro Jahr, und die Dividenden werden vierteljährlich ausgeschüttet. Im Portfolio befinden sich über 2.000 Aktien. Zu den zehn größten Positionen zählen derzeit bekannte Namen wie Broadcom, JP Morgan, ExxonMobil, Procter & Gamble oder auch Johnson & Johnson. Die am stärksten vertretene Branche ist die Finanzbranche, es folgen Sektoren wie Industrie und Konsum. Mit 44 Prozent sind die USA das größte vertretene Land im ETF, doch es sind auch viele weitere Länder wie Japan oder das Vereinigte Königreich repräsentiert.

Doch wie erzielt man mit diesem ETF eine so hohe Rendite und Dividende?

Der ETF wurde im Jahr 2013 aufgelegt und hat seitdem eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,43 Prozent erwirtschaftet. Das entspricht in etwa der durchschnittlichen jährlichen Rendite des Weltindex MSCI World, der auf Sicht der vergangenen zwanzig Jahre im Schnitt eine jährliche Rendite von 6,3 Prozent erzielt hat.

Würde man in einem hypothetischen Beispiel (Kosten und sonstige Gebühren unberücksichtigt) jeden Monat 500 Euro in einen Sparplan auf diesen Dividenden-ETF einzahlen und das 40 Jahre lang, hätte man am Ende einen Betrag von 1.030.198,96 Euro. Da die Dividendenrendite derzeit bei 2,98 Prozent liegt, würde man zu diesem Zeitpunkt eine jährliche Ausschüttung von rund 31.000 Euro erhalten.

Zugegeben: Nicht jeder hat so viel Zeit, und nicht jeder hat die finanziellen Mittel, um jeden Monat 500 Euro zu investieren. Doch auch mit anderen Beträgen und unterschiedlichen Zeiträumen, die man sich selbst errechnen kann, lassen sich hier stattliche Erträge inklusive Dividenden erzielen.

