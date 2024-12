Der berühmte Milliardär und Investor Warren Buffett schwört auf gleich zwei spannende ETFs, mit denen man auf die besten Dividendenaktien der Welt setzen kann. Doch was steckt dahinter?

Warren Buffett ist eigentlich weniger dafür bekannt, auf ETFs zu setzen. Schließlich kann wohl kein Investor sonst so gute die richtigen einzelnen Aktien auswählen wie er und damit ein Vermögen machen.

Mit diesem Gespür konnte Buffett in den letzten Jahrzehnten den Markt stets mit der Performance seiner Berkshire HathawayFirma schlagen. Doch ein genauerer Blick auf das Portfolio vom „Orakel von Omaha“ zeigt: Buffett hat ein großes Faible für ETFs!

Derzeit befinden sich darin rund 44 Stück. Zwei davon stechen ganz besonders hervor: Denn mit ihnen setzt Buffett wohl auf die besten Dividendenaktien der Welt. Was steckt dahinter?

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

2 geniale Dividenden ETFs von Warren Buffett

So befindet sich derzeit sowohl der Vanguard High Dividnd Yield ETF als auch der iShares Select Dividend ETF im Portfolio von Berkshire Hathaway.

Der Vanguard ETF setzt auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und bietet dadurch auch die Möglichkeit auf Aktien zu setzen, für die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite vorausgesagt wird. Seit Jahresanfang liegt der ETF 23 Prozent im Plus, auf Sicht von fünf Jahren sind es 67 Prozent. Die Kostenquote liegt – typisch für Vanguard – im relativ unteren Bereich bei gerade einmal 0,06 Prozent p.a. Im ETF befinden sich derzeit 536 Aktien, zu den größten Positionen zählen etwa Broadcom, J.P. Morgan oder auch Exxon Mobil. Die Dividende wird vierteljährlich ausgeschüttet.

Leider ist dieser ETF nicht in Deutschland handelbar. Anleger haben hier allerdings eine Alternative mit dem Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF. Auch dieser setzt auf Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die TER liegt hier bei 0,29 Prozent p.a. Die Dividenden werden vierteljährlich ausgeschüttet und die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,88 Prozent.

Beim iShares Select Dividend ETF handelt es sich um einen ETF, der den Dow Jones US Select Dividend Index nachbildet und damit auf Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA setzt. Für Anleger aus Deutschland kann hier deriShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF interessant sein, der denselben Index nachbildet. Die TER liegt bei 0,31 Prozent und die Dividendenrendite liegt bei 2,22 Prozent. seit Jahresanfang liegt der ETF 30 Prozent im Plus, auf Sicht von fünf Jahren 64 Prozent.

Zu den größten Positionen zählen etwa die Altria Group, Philip Morris oder auch Dominion Energy und AT&T.

Lesen Sie auch: Überraschung: Diese Top-Aktie von Warren Buffett bietet gerade 60% Kurschance