Der Milliardär Warren Buffett gewährte erst kürzlich wieder einen Einblick in sein weltberühmtes Portfolio. Doch welche Aktie von seinen Top-Positionen bietet gerade die höchsten Gewinnchancen? Die Antwort könnte Sie überraschen.

Warren Buffetts (94) Portfolio ist ein weltweites Vorbild. Seitdem das „Orakel von Omaha“ im Jahr 1965 die Führung bei Berkshire Hathaway übernahm, erzielt das Unternehmen Renditen, die regelmäßig die Performance des gesamten Marktes übertreffen.

Es ist daher keine Übertreibung zu sagen, dass Warren Buffett wohl als der beste Investor der Welt gilt. Das Besondere: Viermal im Jahr haben Anleger die Gelegenheit, in seine Strategie Einblick zu nehmen. Institutionelle Investoren wie Buffett müssen der US-Börsenaufsicht SEC vierteljährlich sogenannte „13F“-Berichte vorlegen, in denen ihre Positionen und Transaktionen in US-Aktien offengelegt werden. Doch welche Aktie in seinem Portfolio bietet derzeit die größten Kurschancen?

Diese Buffett-Aktie bietet bis zu 60% Kurschance

Bereits kürzlich berichtete BÖRSE ONLINE über die jüngsten Veränderungen im Portfolio von Berkshire Hathaway. Unter anderem kamen die Neuzugänge Domino’s Pizza und Pool Corp hinzu. Gleichzeitig reduzierte Buffett seine Positionen bei Apple und der Bank of America deutlich. Die erst im vorherigen Quartal gekauften Anteile an Ulta Beauty verkaufte er nahezu vollständig.

Doch welche der aktuellen Top-Aktien von Warren Buffett bietet jetzt das höchste Potenzial? Eine Analyse der zehn größten Positionen in seinem Portfolio zeigt: Coca-Cola ist der klare Gewinner.

Coca-Cola: Mehr als ein Klassiker

Der Getränkeriese Coca-Cola, jene Aktie, die Buffett sogar am längsten hält, bietet aktuell das größte Kurspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 75 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 22 Prozent bedeutet. Die HSBC sieht mit 85-US-Dollar sogar eine Kurschance von 36 Prozent.Trotz Plus von acht Prozent seit Jahresbeginn ist also immer noch mehr drin. Coca-Cola ist ein Paradebeispiel für eine stabile Dividendenaktie: Seit 62 Jahren in Folge wird die Dividende erhöht. Das Unternehmen profitiert von einem breiten Burggraben, stabilen Cashflows und einer starken Preissetzungsmacht.

Occidental Petroleum: Ein riskanter, aber chancenreicher Energietitel

Fast ebenso viel Potenzial bietet Occidental Petroleum. Das durchschnittliche Kursziel von 61 US-Dollar deutet auf Kurschancen von 20 Prozent hin. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn 14 Prozent verloren. Das Unternehmen überzeugt derzeit mit einer Dividendenrendite von 1,68 Prozent, kämpft jedoch mit einer hohen Schuldenlast.

Die jüngste Übernahme des Konkurrenten CrownRock für zwölf Milliarden US-Dollar wurde größtenteils durch Kredite finanziert. Occidental hat laut "Motley Fool" bereits 90 Prozent seines kurzfristigen Schuldenabbaus erreicht, doch noch immer stehen Verbindlichkeiten von 26,6 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das mittelfristige Ziel ist es, diese auf 15 Milliarden US-Dollar zu senken. Die Analysten von Wolfe Research sehen mit 81 US-Dollar sogar eine Kurschance von 60 Prozent. Das günstige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 – deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 28 – unterstreicht die Attraktivität für risikobewusste Anleger.

Kraft Heinz: Noch Potenzial, aber Vorsicht geboten

Für diese Aktie hat Warren Buffett schon öfter Kritik geeerntet. Denn die Aktie des Lebensmittelherstellers Kraft Heinz hat seit Jahresbeginn 16 Prozent verloren und weist auf Fünfjahressicht ein Plus von lediglich fünf Prozent auf. Das durchschnittliche Kursziel von 36 US-Dollar bedeutet dafür aber ein Aufwärtspotenzial von 16 Prozent. Bernstein sieht mit 45 US-Dollar sogar eine Kurschance von rund 46 Prozent.

Die Mehrheit der Analysten empfiehlt, die Aktie zu halten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

