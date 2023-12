Aktienmärkte, welche im Vorjahr schlecht gelaufen sind, tendieren grundsätzlich im darauffolgenden Jahr zu einer Outperformance. Darum lohnt sich jetzt ein Blick auf die am schlechtesten gelaufenen Länder-ETFs 2023:

Frei nach dem Bibelspruch “Die letzten werden die ersten sein” gibt es eine simple Anlagestrategie in der Finanzwelt, die darauf beruht, den am schlechtesten gelaufenen Markt des Vorjahres zu kaufen. Denn aufgrund eines Phänomens am Aktienmarkt, welches man auch als Regression zur Mitte bezeichnen kann, tendieren einzelne Länder-Märkte zuvor gemachte Verluste im folgenden Jahr wieder teilweise durch eine Outperfrmance aufzuholen.

Mit diesen drei Länder-ETFs haben Sie 2024 große Chance auf eine Outperformance

Dementsprechend lohnt sich jetzt ein Blick auf die am schlechtesten gelaufenen Märkte des Jahres 2023 und wie man in diese für ein vielleicht erfolgreicheres 2024 investieren kann:

Malaysia (YTD-Performance: -7,2 Prozent)

Auf dem dritten Platz befindet sich Malaysia. Hier hat vor allem die staatliche Wirtschaftspolitik und die politische Unsicherheit in dem asiatischen Land zu einer Abstrafung von Aktien geführt.

Wer hier aber jetzt antizyklisch investieren will, der kann das mit dem Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (WKN: DBX0GW) tun.

China (YTD-Performance: -13,7 Prozent)

Wesentlich schlechter lief allerdings der Aktienmarkt in China mit einem Minus von 13,7 Prozent. Das lag nicht nur an ausländischen Investoren, die aus Angst vor der kommunistischen Partei ihre Gelder abzogen, sondern auch an einer hausgemachten Wirtschaftskrise durch den Immobilienmarkt.

Allerdings könnte gerade China im kommenden Jahr interessant sein, wenn sich die Konjunktur hier wieder stabilisiert. Setzen können Anleger darauf unter anderem mit dem iShares MSCI China UCITS ETF (WKN: A2PGQN).

Thailand (YTD-Performance: -16,7 Prozent)

Die mieseste Performance aller Ländermärkte hat aber Thailand abgeliefert. Hintergrund ist die weiterhin große Unsicherheit im asiatischen Raum sowie die hohe Bewertung, die man Thai-Aktien zuvor zugemessen hatte.

Da aber in jedem Abverkauf auch eine gewisse Chance auf eine Erholung besteht, können Anleger mit dem Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF (WKN: DBX0GY) jetzt darauf setzen.

Lesen Sie auch:

Diese 3 unterbewerteten Burggraben-Aktien mit Momentum lohnen sich jetzt laut Morningstar

Oder:

Zinshammer: Stellantis Bank mit ganz neuem Tagesgeld – es gibt sofort die höchsten Zinsen überhaupt