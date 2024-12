Die Zinsen für Tages- und Festgelder sind im Allgemeinen auf dem Rückzug, doch Anleger, die sich jetzt noch hohe Zinsen sichern wollen, haben die Chance, das mithilfe von ETFs zu tun. So geht das exakt und diese Produkte sind jetzt interessant.

Seit die EZB im Sommer begonnen hat, die Zinsen zu senken, befinden sich die Konditionen für Tagesgelder und Festgelder massiv auf dem Rückzug. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Anbieter auf weitere Kürzungen einstellen und dementsprechend Kunden wenig attraktive Angebote machen.

Doch tatsächlich müssen sich Anleger für das Parken von Geld längst nicht mehr auf Banken & Co. verlassen. Denn mit ETFs lässt sich das ganz unkompliziert von selbst regeln

Mit diesen ETFs gibt es jetzt höhere Zinsen als beim Tagesgeld

So können Geldmarkt-ETFs eine attraktive Alternative zum Tagesgeld sein, denn diese bilden über das Investment in kurzlaufende Staatsanleihen oder Swap-Geschäfte den Einlagenzinssatz der EZB ab.

Durch diese Handhabung haben Anleger kein Zinsänderungsrisiko und nur geringe Kursschwankungen (abgesehen von Ausnahmesituationen). Außerdem ist das Geld täglich verfügbar.

Folgende ETFs könnten jetzt für Sie interessant sein:

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (WKN: DBX0AN)

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (WKN: ETFL22)

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF (WKN: A0RAC9)

Mit diesen ETFs gibt es jetzt höhere Zinsen als beim Festgeld

Aber auch für längere Laufzeiten gibt es die Chance für Anleger, Geld an der Börse zu parken. Hierbei investiert man in Anleihe-ETFs mit einer festen Laufzeit, die dann zum Ende ihrer Investitionslaufbahn das Kapital an Anleger + Zinsen ausschütten.

Dabei können Sie übrigens (je nach Risikopräferenz) auf Staats- oder Unternehmensanleihen setzen, sollten aber bedenken, dass die Anlagen während der Laufzeit deutlichen Schwankungen unterliegen können.

Folgende ETFs könnten jetzt für Sie interessant sein:

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (WKN: A3EGGM)

Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (WKN: ETF169)

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (WKN: DBX0VA)

