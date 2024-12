Die Angebotsschlacht der Neobroker geht in die nächste Runde. Nach Trade Republic, Scalable Capital und dem Smartbroker geht der nächste Anbieter mit einer Zinsofferte ins Rennen. So viel gibt es dabei jetzt für Kunden.

Bei den Neobrokern gibt es längst nicht nur die Möglichkeit, zu attraktiven Konditionen Aktien zu handeln und zu besparen. Bereits seit Längerem ist zwischen den Anbietern eine regelrechte Zinsschlacht entbrannt. Nach Trade Republic, dem Smartbroker und Scalable Capital zieht dabei nun der nächste Broker nach.

Nächster Neobroker mit sattem Zinsangebot

So bietet Traders Place seit neustem Kunden ein Zinsangebot in Höhe des EZB-Leitzinses minus 0,25 Prozent (gezahlt von der Baader Bank). Das sind auf den aktuellen Niveaus 2,75 Prozent (nachdem die angekündigte Senkung der Notenbank in dieser Woche in Kraft tritt).

Zudem bietet Traders Place für alle Neukunden bis zum 31.03.2025 einen Bonuszins von 0,25 Prozent, sodass die aktuelle Verzinsung bei 3,00 Prozent für diejenigen liegen würde, die Depot und Zinskonto bei dem Anbieter eröffnen.

Hier geht es zum Angebot von Traders Place

Das Zinskonto des Brokers ist dabei übrigens für Einlagen ab 5.000 Euro und bis eine Million Euro gedacht. Die Verzinsung erfolgt vierteljährlich und die Einlagen sind täglich verfügbar. Zudem gilt die gesetzliche Einlagensicherung für Kunden bis 100.000 Euro.

Trade Republic, Traders Place, Scalable Capital – Wer lohnt sich am meisten?

Dementsprechend geht aktuell der nächste Neobroker in die Zinsschlacht. Doch auch wenn Traders Place, abgesehen von der Neukunden-Offerte, etwas weniger zahlt als Trade Republic und Scalable Capital (3,0 Prozent aktuell), kann sich trotzdem ein Blick auf das gesamte Angebot lohnen. Denn es geht nicht nur um die reinen Zinsen, sondern das Gesamtpaket. Hier geht es zur Offerte von Traders Place.

Außerdem kann es interessant sein, zu Vergleichszwecken einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich und den BÖRSE ONLINE Depot Vergleich zu werfen.

Lesen Sie auch:

Lohnen sich Trade Republic & Co noch? Zinsen sinken erneut – So viel gibt es jetzt noch für Kunden

Oder:

Noch in dieser Woche bis zu 15,8% Dividendenrendite sichern - Zuschlagen oder Chance verschenken