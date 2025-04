Diese ETFs bieten Anlegern nicht nur eine niedrige Volatilität, sondern haben trotz Krise beachtliche Gewinne erwirtschaftet. Ist das jetzt die beste Anlage für Investoren in diesen unsicheren Zeiten?

ETFs sind bei Anlegern ein beliebtes Anlageinstrument. Doch angesichts der kürzlich aufgetretenen Volatilität in vielen Indexfonds wie dem MSCI World stellt sich für Anleger die Frage, wie man das eigene Depot krisenfest machen soll.

Mit diesen ETFs in der Krise sicher anlegen

Auch darauf lautet die Antwort: ETFs. Besonders drei Spezielle sind jetzt für Anleger einen Blick wert, denn diese sind nicht nur sehr schwankungsarm, sondern erzielen zudem noch trotz Krise attraktive Gewinne und teilweise sogar eine Outperformance.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Vola 3 Jahre: 9,5 Prozent / Rendite 3 Jahre: 13,4 Prozent)

In Zeiten hoher Volatilität an den Märkten kann es sich beispielsweise lohnen, einen Blick auf die Minimum Volatility Faktorprämie zu werfen. Letztere führt in Phasen in denen es an der Börse nach unten geht, zu einer Outperformance mit Werten, die sich stabil halten.

Investieren können Anleger in solche Titel mit dem iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (WKN: A1J781).

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (Vola 3 Jahre: 9,0 Prozent / Rendite 3 Jahre: 13,8 Prozent)

Eine andere Möglichkeit, auf Werte mit niedriger Volatilität zu setzen, sind Preferred Shares (Vorzugsaktien), ein besonders in den USA beliebtes Hybrid-Produkt zwischen Anleihe und Aktie.

Investieren können Anleger hier mittels des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (WKN: A2JRFU). Dieser bietet nicht nur eine Auswahl der Anteile nach entsprechenden Qualitätskriterien, sondern zudem noch eine attraktive Ausschüttungsrendite von 5,1 Prozent.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Vola 3 Jahre: 10,1 Prozent / Rendite 3 Jahre: 28,1 Prozent)

Ebenfalls einen Krisenanker für das Depot bilden solide Dividendenaktien, wie beispielsweise die Allianz. Solche Titel finden sich im Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (WKN: A2DTF2) wieder, der auf Qualitätswerte aus Europa setzt.

Dabei liegt der Fokus neben Bilanzkennzahlen bei der Aktienauswahl auf der Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung. Aktuell winkt Anlegern hier eine Dividendenrendite von 4,1 Prozent.

