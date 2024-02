Kosten sind bei der Geldanlage vor allem eines: Renditekiller. Wer sparen will, der setzt deswegen auf diese günstigen ETFs mit denen Sie tausende Euros sparen und hohe Renditen erzielen können.

Wer nicht auf die Kosten bei der Geldanlage achtet, der zahlt häufig hohe Gebühren und schmälert damit arg seine Rendite. Denn die Wahrheit ist: in der Finanzwelt gibt es häufig ein Produkt, das noch billiger ist.

Mit diesen ETFs sparen Sie tausende Euros und erzielen hohe Renditen

So zahlen Sie beispielsweise hohe Gebühren, wenn Sie in aktiven Fonds anlegen. Mit TERs (Total Expense Ratios) von 1,5 Prozent und mehr, wandern jährlich mehr als 150 Euro in die Tasche der Fondsgesellschaft. Das bedeutet im Laufe von zehn Jahren 1500 Euro auf das bestehende Kapital plus die Kosten, die auf eventuelle Vermögenszuwächse entfallen. Dies drückt deutlich auf die Rendite und Anleger, die diese maximieren wollen, sollten sich je nach Portfolio diese Alternativen anschauen:

Geld sparen und hohe Renditen erzielen: Weltportfolio

Langfristig Geld investieren und Vermögen aufbauen. Das ist für viele Menschen der Ansatz beim Weltportfolio. Besonders da dies die Basis der Allokation für die meisten ist, lohnt sich ein Blick auf die Kosten:





Fonds: Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund B EUR Acc (ISIN: IE00BFX4DD70)

TER: 0,62 Prozent

Performance über fünf Jahre: 62,3 Prozent





Günstigster ETF: SPDR MSCI ACWI IMI ETF (ISIN: IE00B3YLTY66)

TER: 0,17 Prozent

Performance über fünf Jahre: 68,5 Prozent

Geld sparen und hohe Renditen erzielen: Dividendenportfolio

Regelmäßig Ausschüttungen erhalten? Das wollen Anleger häufig mit spannenden Dividendenfonds erreichen, die hohe Kosten haben. Hier lohnt sich ein Blick auf mögliche Alternativen:





Fonds: DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119)

TER: 1,45 Prozent

Performance über fünf Jahre: 28,1 Prozent





Günstigster ETF: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF (ISIN: IE00B8GKDB10)

TER: 0,29 Prozent

Performance über fünf Jahre: 46,67 Prozent

Geld sparen und hohe Renditen erzielen: Immobilienportfolio

In Betongold zu investieren, ist für viele Anleger ein wichtiger Bestandteil der eigenen Vermögensallokation. Bei klassischen Fonds lauern hier hohe Kosten, die mit einem ETF umgangen werden können:





Fonds: AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio (ISIN: LU0252201370)

TER: 1,93 Prozent

Performance über fünf Jahre: 3,5 Prozent





Günstigster ETF: VanEck Global Real Estate ETF (ISIN: NL0009690239)

TER: 0,25 Prozent

Performance über fünf Jahre: 10,6 Prozent

