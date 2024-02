Anleihe-ETFs sind selten eine spannende Investition oder ein Renditebringer für das eigene Portfolio. Eine Ausnahme bildet dieser spannende Indexfonds mit fünf Prozent Ausschüttung und zusätzlichen Kurspotenzial:

Seit 2017 fast sechs Prozent Rendite pro Jahr mit Anleihen? Was gerade in der Nullzinsphase als unmöglich galt, haben Anleger mit dem iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF erreichen können. Was es mit dem Indexfonds auf sich hat und warum dieser jetzt fünf Prozent Ausschüttung plus Kurspotenzial bietet, erfahren Sie im Folgenden:

Hohe Ausschüttung und Kurspotenzial

Anleihen sind häufig ein langweiliges Investment, dass abseits von Hochzinsphasen nur müde Erträge abwirft. Allerdings gilt dies nicht für Unternehmensanleihen, speziell die Fallen Angel Bonds. Hierbei handelt es sich um Schuldverschreibungen von Unternehmen, die stark im Kurs gefallen sind, da Rating-Agenturen sie nicht mehr mit einem Investmentrating bedenken. Ursache ist häufig, dass das Risiko eines Ausfalls der Zahlung erhöht ist.

Im Gegenzug wird dieses Risiko aber entsprechend hoch prämiert und es können attraktive Renditen bei den Zinscoupons als auch auf der Kursseite (denn Anleihen werden zum Ausgabewert plus Zinsen getilgt) erzielt werden. Dementsprechend erwarten Investoren in diesem Bereich hohe Ausschüttungen und potenzielle Kurssteigerungen, weshalb Anleihen aus diesem Sektor historisch die beste Rendite aller Zinspapiere geliefert haben.

5 Prozent Ausschüttung und Kurspotenzial mit diesem einzigartigen ETF

Anleger, die in diesen Bereich investieren wollen, können das unter anderem mit dem iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF tun. Dieser Indexfonds investiert in Anleihen aus den Industrieländern, deren Rating zeitweise unter das Investment Grade gefallen ist.

Mit dieser Strategie hat der Fonds in den vergangenen Jahren hohe Erträge erzielen können. Insgesamt haben Anleger seit Auflage im Jahr 2017 einen Total Return bei reinvestierten Ausschüttungen von 55 Prozent erzielen können, was rund 5,8 Prozent pro Jahr entspricht.

Besonders beachtlich: diese Rendite, die in disem Zeitabschnitt mit dem Ertrag von einigen Value-ETFs vergleichbar ist, wurde mit deutlich niedrigeren Schwankungen eingefahren. Seit Auflage liegt der Maximum Drawdown des ETFs bei 20,3 Prozent. Indexfonds wie der MSCI World Value lagen bei ungefähr 33 Prozent.

Für wen lohnt sich der einzigartige ETF?

Dementsprechend kann sich ein Blick auf den ETF für die Anleger lohnen, die einerseits in Anleihen investieren, andererseits neben Ausschüttungen auch Kurspotenziale realisieren wollen. Besonders für einkommensorientierte Anleger kann dieser Indexfonds daher interessant sein.

