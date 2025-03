An den Märkten ist es aktuell ungemütlich und immer häufiger kommt es vor, dass Anleger in Panik geraten. Doch mit diesen drei sicheren ETFs können Sie jetzt trotz Krise ruhig schlagen und langfristig trotzdem satte Gewinne kassieren.

Die Lage an den Märkten ist aktuell sehr unruhig, denn durch Zölle, Rezessionsängste & Co. kommt es zu einem wilden Hin und Her bei den Kursen. Das sorgt bei vielen Anlegern für ein ungutes Gefühl und teilweise schlaflose Nächte.

Mit diesen sicheren ETFs satte Gewinne kassieren

Doch wer jetzt beruhigt schlafen will und sich trotzdem nicht die Chance auf hohe Gewinne entgehen lassen möchte, der sollte einen Blick auf die folgenden drei ETFs werfen. Mit diesen müssen Anleger weniger Schwankungen ertragen, aber dennoch ist es damit möglich, attraktive Renditen einzufahren.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Der erste Indexfonds ist dabei der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (WKN: A1J781). Dieser setzt explizit auf Aktien aus Industrieländern mit geringerer Volatilität. Dadurch wird zudem eine Faktorprämie (die allerdings nicht unumstritten ist) abgebildet.

Seit Auflage des ETFs haben Anleger hier eine Rendite von 10,29 Prozent pro Jahr erzielen können, der Maximum Drawdown lag im Corona-Crash bei 29 Prozent und die Volatilität über fünf Jahre bei 11,17 Prozent.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF

Eine andere spannende Anlagemöglichkeit ist der Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (WKN: A2P7TM). Dieser allokiert 60 Prozent des Vermögens in weltweite Aktien und 40 Prozent in weltweite Anleihen. Durch die Schuldverschreibungskomponente werden die Risiken hier entsprechend reduziert.

Seit der Auflage hat der ETF eine Rendite von 5,1 Prozent pro Jahr erzielt. Der Maximum Drawdown lag bei 16,8 Prozent und die Volatilität über drei Jahre bei 9,7 Prozent.

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF

Mit dem iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (WKN: A2AFCX) haben Anleger dagegen die Möglichkeit in ein reines Anleiheportfolio zu investieren, dort aber aktienähnliche Renditen durch höhere Risikoaufschläge zu kassieren.

Seit Auflage des ETFs haben Anleger hier eine jährliche Rendite von 5,9 Prozent einfahren können, bei einem Maximum Drawdown von 20,2 Prozent im Corona-Crash. Die Volatilität über die vergangenen fünf Jahre lag bei 8,9 Prozent.

