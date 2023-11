Gleich vier Mal im Jahr belohnt Sie dieser ETF mit Ausschüttungen von Unternehmen, die überdurchschnittlich viel Dividende zahlen – und dabei ist er noch unverschämt günstig

Dividenden-Aktien erfreuen sich gerade wieder großer Beliebtheit. Denn Unternehmen, deren Geschäft so gut läuft, dass sie ihre Aktionäre auch noch am Gewinn beteiligen können, gelten in aller Regel als solide und finanzstark. Das wissen Anleger im aktuell volatilen Umfeld, das geprägt ist von Krieg, hohen Zinsen und Inflation sehr zu schätzen.

Doch auch, wenn Dividendenaktien häufig als sicherer gelten – sein Geld auf ein Unternehmen zu setzen, kann dennoch eine gewisse Unsicherheit erzeugen. Denn auch der Kurs der Aktie muss neben der Dividende beachtet werden. Diesen Nachteil kann ein ETF, der sich auf Dividenden konzentriert ausgleichen. Denn nicht nur wird das Risiko der Kursentwicklung durch die breite Streuung minimiert. Ein ganz bestimmter ETF setzt dabei auch noch auf Unternehmen mit überdurchschnittlich hoher Dividende und belohnt die Anleger gleich viermal im Jahr mit Ausschüttungen.

Genialer und günstiger Dividenden-ETF mit überdurchschnittlich hohen Dividenden

Der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing konzentriert sich auf große und mittelgroße Unternehmen mit überdurchschittlich hoher Dividendenrendite. Es sind sowohl Unternehmen aus Industriestaaten als auch Schwellenländer enthalten. Unternehmen aus den USA machen im ETF über 40 Prozent aus, doch auch Japan, die UK, die Schweiz, Australien, Kanada, Deutschland, Frankreich, China und Taiwan sind enthalten. Immobilien-Unternehmen wie REITs sind vom ETF ausgeschlossen.

Der ETF bildet den FTSE All-World High Dividend Yield Index nach, der Zugang zu Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite auf der ganzen Welt bietet. Die Kostenquote (TER) liegt bei gerade einmal 0,29 Prozent p.a. – damit gilt der Vanguard ETF als einer der günstigsten und auch größten, der diesen Index nachbildet.

Mit Unternehmen im ETF wie Procter & Gamble, Nestle oder Chevron gigantische Dividende kassieren

Zu den Top-Positionen des ETFs zählen Dividenden-Riesen wie Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestle oder Chevron. Die zehn größten Positionen nehmen zusammen rund 13,5 Prozent des Nettovermögens ein, insgesamt investiert der ETF in rund 1845 Aktien. Bei den Branchen sind vor allem das Finanzwesen, Basiskonsumgüter oder Energie vertreten.

Die Ertragsverwendung des ETFs ist ausschüttend und erfolgt vierteljährlich: Im März, im Juni, im September und im Dezember. Vergangenes Jahr lag die Ausschüttung pro ETF-Anteil bei 2,05 Euro – das ist ein Plus von fast acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit der Auflage im Mai 2013 hat sich die Ausschüttung im Durchschnitt jedes Jahr um rund 1,22 Prozent erhöht.

