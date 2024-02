Hebel-ETFs versprechen mit Hebel 2 oder sogar 3 in Indizes in DAX, Nasdaq & Co. investieren zu können. Können Anleger damit also jedes Jahr die doppelte oder dreifache Rendite abgreifen? Und lohnt sich ein Investment?

Seit dem ETF-Boom in den vergangenen Jahren sind auch Hebel-ETFs auf den deutschen Markt gekommen. Hierbei wird innerhalb des Fondsvermögens teilweise auf Kredit investiert, um die Rendite für Anleger zu steigern. Für gewöhnlich werden dazu zum Handelsstart Positionen mit geliehenem Geld gekauft und diese kurz vor Handelsende wieder liquidiert, um die Forderungen zu begleichen.

Können Anleger aber so tatsächlich mehr Rendite erzielen? Und lohnt sich hier ein Investment?

Doppelte Rendite jedes Jahr mit DAX, Nasdaq & Co?

Zumindest in den letzten Jahren hat sich gezeigt: Hebel-ETFs performen besser als ihr Vergleichsindex. Allerdings kommen sie trotz Hebel zwei oder drei nicht auf die doppelte oder dreifache Rendite des Vergleichsindex. Hintergrund: es gibt ein Renditereihenfolgerisiko und die Übernachtbewegungen.

Denn wenn der ETF an einem Tag um 25 Prozent fallen würde, dann würde das Eigenkapital des ETFs bis zu dem Punkt liquidiert werden, an dem alle Forderungen bedient sind. Das bedeutet, das Eigenkapital hätte sich in diesem Falle halbiert. Am nächsten Tag könnte dann entsprechend weniger Geld auf Kredit aufgenommen werden, da die Hebel im Voraus festgelegt sind.

Außerdem bilden die ETFs keine Bewegungen der Aktien außerhalb der Handelszeiten, die sogenannten Übernachtbewegungen, ab. Nachteil: die wichtigsten Bewegungen des Aktienmarktes passieren außerhalb des regulären Börsenhandels.

Mit Hebel-ETFs investieren

Dementsprechend ist das Risiko bei Hebel-ETFs langfristig höher als die Rendite und zumindest für langfristige Anleger lohnt sich hier kein Investment. Wer trotzdem kurzfristig spekulieren will, der kann dies mit diesen Fonds tun:





L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF

ISIN: IE00B4QNHH68

Volumen: 27 Millionen Euro

TER: 0,40 Prozent

Hebel: 2x





Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0411078552

Volumen: 263 Millionen Euro

TER: 0,60 Prozent

Hebel: 2x





Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc

ISIN: FR0010468983

Volumen: 103 Millionen Euro

TER: 0,40 Prozent

Hebel: 2x

Lesen Sie auch:

Besser als Dividenden: Mit diesen ETFs profitieren Sie von milliardenschweren Aktienrückkäufen

Oder:

Nächste Tech-Rallye im Anmarsch? Warum Bill Gates mit diesem ETF goldrichtig liegen könnte