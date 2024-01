2023 konnten Tech-Werte bereits ordentlich anziehen – doch können sich Anleger auch dieses Jahr auf steigende Kurse freuen? Milliardär Bill Gates scheint dabei bereits etwas zu ahnen und deckte sich mit einem genialen ETF ein

Er ist einer der reichsten Menschen der Welt: Bill Gates. Laut Forbes hat er derzeit ein geschätztes Vermögen von 120,3 Milliarden Dollar und gilt somit als der sechsreichste Mensch der Welt. Lange Zeit hatte er sogar den Titel als reichster Mensch der Welt inne. Der Milliardär scheint es also zu verstehen, wie man aus seinem Geld mehr macht.

Zwar ist Gates vor allem für seinen Tech-Konzern Microsoft bekannt. Doch auch in der Investoren-Welt macht er sich zunehmend einen Namen. Denn der „Bill & Melinda Gates Foundation Trust“ verwaltet das Geld der gleichnamigen Stiftung, die sich für gute Zwecke einsetzt. Das Portfolio des Trusts ist über 38 Milliarden Dollar schwer und daher sind die Manager, die das Geld verwalten, verpflichtet, der amerikanischen Börsenaufsicht jedes Quartal offenzulegen, welche Bestände derzeit darin enthalten sind. Und die jüngste Offenlegung zeigte etwas besonders Spannendes: Denn Bill Gates scheint nun auch auf ETFs zu setzen.

Auf diesen ETF setzt Bill Gates – rechnet er bereits mit der nächsten Tech-Rallye?

Bill Gates ist nicht der einzige Milliardär, der begeistert ist von ETFs. Auch Warren Buffett ist schon lange bekennender ETF-Fan. Die jüngste Offenlegung, die den Stand des Portfolios zum 30. September offenbart, zeigte nun: Das Bill-Gates-Portfolio stattete sich erstmals mit einem besonders spannenden ETF aus. Die Rede ist vom Technology Select Sector SPDR Fund. Dieser versucht den Tech-Sektor des S&P 500 abzubilden. Damit setzt er auf einige der größten und wichtigsten Tech-Unternehmen der Welt. Zu den Top 10 Positionen im ETF zählen daher Unternehmen wie Microsoft, Apple oder Nvidia. Der ETF wurde im Juli 2015 aufgelegt, ist thesaurierend und hat eine Kostenquote von 0,15 Prozent. Für deutsche Anleger ist er als SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF handelbar. Der ETF liegt in der Zeitspanne von fünf Jahren über 200 Prozent im Plus, auf Sicht von einem Jahr über 45 Prozent. Damit übertrifft er die Performance des S&P 500 deutlich und selbst den Nasdaq 100 sticht der ETF aus.

Die jüngste Offenlegung von Bill Gates Portfolio zeigt: Er scheint nachhaltig im Tech-Fieber. Denn es wurden zudem auch mehrere Einzelpositionen auf Tech-Werte wie Nvidia, Apple, Alphabet und Co. eröffnet und die größte Position des Portfolios, Microsoft, wurde nochmal aufgestockt. Der ETF ist eine hervorragende Möglichkeit, sich gar nicht erst für einen Kandidaten entscheiden zu müssen sondern auf die großen US-Technologie-Schwergewichte auf einmal zu setzen. Die breite Streuung vermindert das Risiko, dennoch bietet der ETF noch immer hohe Wachstumschancen, um vom nächsten Tech-Aufschwung zu profitieren. Mit diesem rechnen einige Experten, die sich vom langfristigen Potenzial von Themen wie künstliche Intelligenz begeistert und überzeugt zeigen. Denn die Anwendungsbereiche von KI werden immer größer und Unternehmen sehen zunehmend mehr Nutzen und erhöhen ihre Ausgaben.

