Mit dem Global ETFs Portfolio Fonds können Anleger in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio investieren. Für seine jüngsten Erfolge hat der Global ETFs Portfolio Fonds in diesem Jahr einen €uro-FundAwards gewonnen

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Global ETFs Portfolio Fonds hat dabei in der Kategorie „DF Aktien- + Rentenfonds“ über fünf Jahre den ersten Platz belegt.

Hinter dem Fonds ein erfahrener Manager

Hinter dem jahrelangen und nun auch preisgekrönten Erfolg des Global ETFs Portfolio Fonds steht ein erfolgreiches Management. So ist Christian Hein, der seit 2012 als Portfoliomanager bei der Apo Asset Management GmbH arbeitet, seit dessen Auflage im Dezember 2017 auch für den Global ETFs Portfolio Fonds verantwortlich.

Christian Hein, Apo Asset Management GmbH

Globaler Ansatz als Erfolgsgarant

Dabei ist der Ansatz, den der Fonds verfolgt, ebenso simpel wie genial. Die Strategie definiert sich über die Schaffung von Mehrwert auf zwei Ebenen. Zum einen bietet der Fonds Wertzuwachs durch die bisher sehr effiziente Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Währungen. Zum anderen hat sich die einfache und stabile Portfoliostruktur mit aktiver Positionierung als vorteilhaft in den bisherigen Marktphasen erwiesen.



Die einfache Struktur besteht dabei seit Auflegung aus neun ETFs, die bekannte Indizes der globalen Aktien- und Rentenmärkte abbilden. Dabei handelt es sich um qualitativ hochwertige und kostengünstige Indexprodukte, welche regelmäßig überprüft und gegebenenfalls durch bessere ersetzt werden.

Diese Ziele verfolgt der Fonds

Auf dieser Basis möchte der Fonds den Anlegern durch die Kombination weniger ETFs ein möglichst effizientes und kostengünstiges Portfolio aus Aktien- und Renten-ETFs zur Verfügung zu stellen.



Die größte Besonderheit zu einem klassischen ETF-Portfolio stellt hier allerdings das aktive Management dar, welches durch hochwertige Analysen versucht, Marktchancen zu nutzen und so einen Mehrwert für Anleger zu kreieren.

Platz eins über fünf Jahre

Diese strategische Ausrichtung war auch das Erfolgsgeheimnis des Fonds in den vergangenen fünf Jahren. Für diesen Zeitraum hat der Global ETFs Portfolio Fonds daher auch seinen €uro-FundAward gewonnen.



Weitere Punkte für den Erfolg waren zudem die Kombination aus Aktien und Renten, die zu einem sehr ausgewogenen Rendite-Risiko-Verhältnis geführt hat sowie das aktive Management, die das Portfolio regelmäßig auf die aktuelle Situation an den Märkten angepasst hat.

