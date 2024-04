Wer monatlich hohe Ausschüttungen kassieren will, der sollte einen Blick auf diese spannenden und ausschüttungsstarken ETFs mit hohen Dividendenrenditen werfen:

Ausschüttungen auf das eigene Konto, genauso wie das Gehalt, das eingeht? Das klingt für viele Investoren wie ein Traum. Allerdings geht das ganz einfach mit einigen interessanten ausschüttungsstarken ETFs, die monatlich Geld auf das Konto der Anteilseigner überweisen.

Monatlich hohe Dividenden kassieren mit diesen ausschüttungsstarken ETFs

Dementsprechend kann sich ein Blick auf die folgenden Produkte lohnen, wenngleich die Ausschüttung nicht das Einzige sein sollte, auf das Investoren vor einem Investment achten:

Dividendenrendite von 4,4 Prozent mit dem Global X S&P 500 Covered Call ETF

4,4 Prozent an Dividendenrendite, die monatlich in Teilen ausbezahlt wird, erhalten Anleger mit einem Investment in den Global X S&P 500 Covered Call ETF (WKN: A3DC8Q). Das Produkt hat eine TER von 0,45 Prozent.

Konkret bildet der Fonds über ein Swapgeschäft die Wertentwicklung des S&P500 ab und verkauft Optionen auf die Aktien. Damit werden zusätzliche Einnahmen generiert und es gibt Puffer in Zeiten fallender Märkte. In Bullenphasen sind die Gewinne dagegen häufig limitiert.

Dividendenrendite von 5,2 Prozent mit dem J.P. Morgan USD Ultra-Short Income ETF

Da häufig monatliche Ausschüttungen im Fixed Income Sektor zu finden sind, überrascht es nicht, dass mit dem J.P. Morgan USD Ultra-Short Income ETF (WKN: A2JBL6) ebenfalls ein Anleihe-ETF in der Auflistung enthalten ist. Dieser bietet aktuell 5,2 Prozent an Dividendenrendite.

Der ETF investiert primär in Unternehmensschuldverschreibungen mit besonderem Fokus auf den Bankensektor. Die TER liegt bei 0,18 Prozent.

Dividendenrendite von 5,8 Prozent mit dem iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF

Tatsächlich sind mit Anleihefonds sogar noch höhere monatliche Ausschüttungen möglich, beispielsweise wenn man auf Staatsanleihen von Schwellenländern setzt. Zugang zu diesen Produkten erhalten Anleger über den iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF (WKN: A0NECU)

Aktuell bietet der ETF eine Ausschüttungsrendite von 5,8 Prozent bei einer Kostenquote von 0,45 Prozent pro Jahr.

