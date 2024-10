Mit diesem ETF haben Anleger nun bereits über Jahre den MSCI World und alle sonstigen Welt-ETFs geschlagen. Doch was ist das Geheimnis für 14 Prozent Rendite pro Jahr? Und sollten Anleger ebenfalls in dieses einzigartige Produkt investieren?

Der MSCI World hat in den vergangenen Jahren eine enorm hohe Rendite für Anleger eingefahren. Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre ging es um 86 Prozent nach oben, was einer annualisierten Rendite von 13,3 Prozent entspricht. Auf Sicht von zehn Jahren kommt man auf 11,7 Prozent.

Doch trotzdem sind ETFs auf diesen Index nicht das Maß aller Dinge, denn es gibt ein anderes Produkt, das den MSCI World und alle anderen Welt-ETFs um Längen geschlagen hat.

Besser als jeder Welt-ETF mit 14% Rendite pro Jahr

Die Rede ist dabei vom JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (WKN: A2DWM6). Dieser ETF bildet einen eigenen Weltindex (inklusive Schwellenländer) ab und versucht durch die Research-getriebene Übergewichtung einiger Aktien den MSCI World zu schlagen.

In der Vergangenheit hat dies tatsächlich exzellent funktioniert. Auf Sicht der letzten fünf Jahre haben Anleger mit dem ETF 97 Prozent an Wert gewinnen können, was einer annualisierten Rendite von 14,5 Prozent entspricht. Seit der Auflage beträgt diese immerhin 13,7 Prozent.

Zudem ist der ETF kostentechnisch definitiv konkurrenzfähig zu klassischen MSCI World Produkten. Die aktuelle TER liegt bei 0,25 Prozent.

Sollten Anleger in den Welt-ETF investieren?

Doch die Frage ist: Sollten Anleger in den Welt-ETF investieren, vielleicht sogar als renditestärkere Alternative zum MSCI World?

Tatsächlich eignet sich der JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (WKN: A2DWM6) eher als Beimischung zu einem breiten Weltportfolio (zum Beispiel MSCI World + Small Caps + Schwellenländer) und nicht als Alternative dazu.

Der Hintergrund ist, dass es sich hierbei um eine aktive Strategie handelt, die sehr konzentriert (Anteil Top 10 im ETF 25 Prozent) und auf Basis von Prognosen agiert. Dementsprechend ist es möglich, dass der ETF in Zukunft eine Underperformance liefert und Anlegern so einige Rendite entgeht.

Wer bereit ist, dieses Risiko einzugehen, der kann sich den ETF genauer anschauen, sollte aber bei der Gewichtung dieses Produktes entsprechend konservativ vorgehen.

