Überraschenderweise ist der MSCI World auf das letzte Jahr gesehen deutlich schlechter gelaufen als viele andere ETFs. Doch ist damit die Zeit des passiven Investierens in einen MSCI World-ETF vorbei? Oder bietet sich genau hier eine Kaufchance?

Auf Sicht eines Jahres haben Anleger gerade einmal magere drei Prozent Rendite mit dem MSCI World eingefahren, während der DAX im selben Zeitraum um 16,6 Prozent nach oben geschossen ist. Aber ist die Zeit von “breit in den Markt investieren” jetzt vorbei? Und werden künftig vielleicht auch nur noch Stockpicker belohnt?

Der MSCI World ETF ist aktuell schlechter als viele andere

Zumindest die Performance des MSCI World in den vergangenen Jahren deutet darauf hin. So lief man auf Sicht der letzten zwölf Monate und auch der letzten drei Jahre schlechter als der DAX. Auf Sicht der vergangenen drei und fünf Jahre sogar schlechter als der S&P500.

Grund dafür dürfte vor allem die Zusammensetzung des Index sein, der immer mehr zum Klumpen wird. Aktuell machen 40 Prozent der kleinsten Holdings nicht einmal mehr 10 Prozent des Fondswertes aus, was viele Gegner des passiven Investieren auf den Plan ruft. Diese sind der Überzeugung, dass ETFs als Mittel zur Geldanlage ausgedient hätten.

justetf.com MSCI World verliert gegen DAX

Im obigen Chart ist zu sehen, dass der aktuell größte ETF auf den MSCI World, der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) auf Sicht von einem Jahr gegen den DAX ETF iShares Core DAX UCITS ETF (DE) verliert. Und im Bild unten schlägt auch der Europa-ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) den MSCI World ETF.

Stoxx Europe 600 schlägt MSCI World

ETF: Überraschung – Wie geht es weiter?

Allerdings sollte klar sein, dass es sich hier um eine sehr temporäre Betrachtung handelt und der MSCI World langfristig besser abgeschnitten hat, als alle nicht amerikanischen Vergleichsindizes.

Natürlich ist das Klumpenrisiko weiterhin ein Problem, allerdings dürfte sich dies im Laufe der Zeit sicherlich anpassen, vor allem dann wenn die Zeit der Plattformunternehmen sich dem Ende zuneigt oder diese aufgespalten werden.

MSCI World-ETF: Das sollten Anleger jetzt tun

Dementsprechend sollten Anleger wegen der schlechten Perfomance auf Sicht von zwölf Monaten nicht in Panik verfallen, denn Geldanlage sollte ja auch nicht nur auf Sicht von einem Jahr, sondern deutlich länger geschehen.

Folglich können Investoren also weiter ihr Weltportfolio besparen, was aber auch bedeutet Emerging Markets, Rohstoffe, Small Caps und eventuell Anleihen in der Rechnung nicht zu vergessen und durch zusätzliche ETF-Produkte abzudecken.

