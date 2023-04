Aktuell läuft es beim MSCI World nicht rund. Während andere ETFs und Indizes deutlich zulegen, tritt der MSCI World ETF auf der Stelle. Und nun kommt auch noch der Mai, in welchem viele Anleger ihre Aktien verkaufen. Sollten Anleger den Welt-Index auch verkaufen und den ETF-Sparplan pausieren?

Während der DAX auf Sicht von 12 Monaten um 15 Prozent zulegen konnte, der britische Index FTSE 100 um sieben Prozent und der japanische Index Nikkei 225 immerhin noch um etwas mehr als fünf Prozent, so hat der MSCI World Index sogar rund zwei Prozent verloren. Zudem stehen jetzt saisonal mit den Monaten Mai bis und mit September die statistisch schlechtesten Börsenmonate des Jahres vor der Tür. Sollten Anleger sich jetzt also von ihren MSCI World ETFs trennen und auch die ETF-Sparpläne pausieren?

Sparplan auf den MSCI World ETF jetzt pausieren?

Dazu muss man wissen: Die meisten Aktien (68 Prozent) im MSCI World stammen aus den USA. Dort ist der Mai tatsächlich der zweitschlechteste Börsenmonat des Jahres. Mit durchschnittlich minus 0,5 Prozent ist der S&P 500 nur im September mit minus 1,09 Prozent schlechter. Bei der Technologiebörse Nasdaq sieht es im Mai aber nicht so schlecht aus. Hier gibt es immerhin plus 1,03 Prozent und beim Dow Jones ist der Mai aber wiederum der zweitschlechteste Monat nach dem September. Und auch beim DAX und bei europäischen Börsen ist der Mai und die Monate bis einschließlich September meistens nicht so gut.

Für Anleger bedeutet das: Die ETF-Sparpläne auf den MSCI World und auf andere Indizes sollte man auf jeden Fall weiterlaufen lassen! Denn falls die Kurse fallen - sicher ist das nicht, denn es handelt sich ja nur um Durchschnitte - dann bekommen Anleger für das gleiche einbezahlte Geld mehr Aktien. Und dies kann sich dann mittel- und langfristig sehr lohnen. Wer genug Cash auf der Seite hat kann sogar überlegen, die Sparraten ab jetzt bis und mit September zu erhöhen, um mehr Anteile zu bekommen. Zwar kann man dann zwischendurch im Minus sein, doch ab Oktober geht es an den Börsen ja traditionell wieder bergauf. Dann kann man die ETF-Sparpläne und Sparraten auf den MSCI World ja wieder etwas zurückdrehen.

Doch sollten Anleger jetzt Teile des MSCI World ETFs verkaufen, wenn es den Sommer über an der Börse unruhig werden könnte?

MSCI World jetzt verkaufen?

Dazu muss man sagen: Es ist ja nicht jedes Jahr so, dass die Sommermonate an der Börse schlechter sind. Dies ist nur durchschnittlich so. Wenn Sie viele Jahre an der Börse anlegen, dann ist der Sommer insgesamt oft schlechter als der Rest des Jahres. In Einzelfällen gibt es aber immer Ausnahmen. Ob der Sommer also dieses Jahr an der Börse schlechter wird, das weiß man schlichtweg nicht. Zudem steht der MSCI World Index aufgrund der Schwäche der US-Börsen aktuell ja nicht sehr hoch. Hier gibt es also durchaus Nachholbedarf.

Deswegen bietet sich folgendes an:

- Wer eher älter ist und bereits viel Geld im MSCI World-ETF hat, der kann über einen Teilverkauf - vielleicht ein Drittel - nachdenken und dieses Geld erstens im Sommer über höhere Sparraten auf den ETF und dann den Rest nach dem Sommerloch wieder investieren.

- Wer eher jünger ist und noch nicht viel Geld im MSCI World-ETF hat, der sollte nicht verkaufen, sondern die Sparpläne weiterlaufen lassen und bestenfalls sogar erhöhen

Keinesfalls sollten langfristig orientierte Anleger den MSCI World-ETF jetzt verkaufen. Auch wenn der Index aktuell etwas schwächer performt, so kann es sich lohnen, weiter zu sparen und gute Aktien zu günstigen Kursen zu bekommen.

