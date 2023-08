Der Welt-Aktien-Index MSCI World läuft aktuell wieder gut. Doch nicht jeder ETF bildet diese tolle Wertentwicklung gleich gut ab. Welche 3 ETFs jetzt die besten sind und worauf Anleger achten müssen.

Seit Jahresbeginn legte der MSCI World Index um fast 18 Prozent zu. In den vergangenen 12 Monaten sind es immerhin noch rund 14 Prozent. Doch nicht jeder ETF-Anleger profitiert gleichermaßen davon. Denn es gibt ETFs auf den MSCI World Index, die besser laufen als andere. Woran das liegt und welche ETFs die besten sind:

Die besten MSCI World ETFs nach Rendite

Das ETF-Tool justetf.com listet die ETFs mit der besten Performance zwischen dem 30.06.2022 und dem 30.06.2023 auf. Und dies sind die fünf besten:

- Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist mit 13,68 Prozent Rendite in diesem Zeitraum

- HSBC MSCI World UCITS ETF USD mit 13,66 Prozent Rendite

- Invesco MSCI World UCITS ETF. mit 13,48 Prozent Rendite

- Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D mit 13,47 Prozent Rendite

- SPDR MSCI World UCITS ETF mit 13,45 Prozent Rendite

Tatsächlich ist es für Anleger wichtig, sich einen guten ETF auszusuchen. Denn obwohl alle ETFs den gleichen MSCI World Index abbilden, haben manche Produkte rund ein Prozent weniger Gewinn gebracht innerhalb einen Jahres. Dies hat mit den unterschiedlichen Methoden der Abbildung es Index zu tun.

Doch welche ETFs sind die günstigsten?

Die besten MSCI World ETFs nach Kosten

Auch bei den Kosten gibt es große Unterschiede. Sie reichen von 0,12 Prozent pro Jahr bis zu 0,5 Prozent. Wer immer auf die teuren Produkte setzt, der dürfte im Laufe der Jahre immer weniger Rendite erhalten. Deswegen lohnt sich ein Blick auf die günstigsten ETFs auf den MSCI World:

- Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D) (WKN: A3DH0A) mit 0,12 Prozent Kosten pro Jahr

- Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc mit 0,12 Prozent Kosten pro Jahr

- SPDR MSCI World UCITS ETF mit 0,12 Prozent Kosten pro Jahr

- Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D mit 0,15 Prozent Kosten pro Jahr

- HSBC MSCI World UCITS ETF USD mit 0,15 Prozent Kosten pro Jahr

Das sind aktuell die drei besten ETFs

Für ein Investment in den MSCI World bieten sich jetzt aus unserer Sicht vor allem drei ETFs an. Denn neben der Performance und den Kosten ist auch die Größe des ETFs wichtig. Also wie viel Geld dort angelegt ist. Warum? Weil kleine ETFs Gefahr laufen, in der Zukunft wegen Kostenoptimierung mit anderen Produkten zusammengelegt oder ganz aufgelöst zu werden. Bezieht man also die drei Werte Performance, Kosten und Fondsgröße mit ein, so sollte man aus unserer Sicht auf den HSBC MSCI World UCITS ETF USD, der in allen drei Kategorien gut abschneidet, auf den SPDR MSCI World UCITS ETF, der in Sachen Kosten und Performance gut abschneidet und bei der Fondsgröße im oberen Mittelfeld liegt, sowie den Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc der bei den Kosten sehr gut abschneidet und bei den Punkten Performance und Fondsgröße bei den ETFs auf den MSCI World okay abschneidet.

