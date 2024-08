Das war ein rasanter Abverkauf, vor dem sich auch der sonst recht sichere MSCI World ETF nicht retten konnte. Doch ETF-Anleger fragen sich jetzt: Wie geht es weiter? Und ist es schon zu spät zum Verkaufen?

Erst vor wenigen Tagen hatten wir geschrieben, dass der MSCI World ETF vor einem schweren September stehen dürfte. Dass es dann aber innerhalb von wenigen Tagen um mehr als 8 Prozent bei diesem sonst so sicheren ETF nach unten geht, damit konnten auch wir nicht rechnen. Doch die wichtige Frage ist jetzt: Wie geht es weiter?

MSCI World ETF: Ist es jetzt schon zu spät zum Verkaufen?

Anleger sehen sich am Markt aktuelle zwei Gruppen gegenüber: Einige sagen, man sollte jetzt direkt nachkaufen, weil es so günstige Kurse bei guten Aktien und ETFs gibt. Und die zweite Gruppe sagt, dass man jetzt sein Geld besser in Sicherheit bringt, weil es noch deutlich stärker nach unten gehen kann.

Doch Anleger sollten sich jetzt noch nicht täuschen lassen. Denn definitiv weiß natürlich niemand wie es weitergeht. In diesem Artikel wollen wir jetzt für beide Szenarien eine Hilfestellung geben, an der sich MSCI World ETF-Anleger halten können.

Das Wichtigste nun im Überblick:

1. Der MSCI World ETF ist aus seinem Auswärtstrend ausgebrochen (schlecht)

2. Die 200-Tage-Linie hat gehalten (neutral bis gut)

3. Technische Indikatoren zeigen, dass es kurzfristig erstmal aufwärts gehen kann (gut)

4. Viele Indikatoren deuten aber daraufhin, dass es jetzt erstmal unruhig an der Börse werden könnte (schlecht)

Was sollen Anleger beim MSCI World ETF jetzt also tun?

MSCI World ETF jetzt nachkaufen?

Wie oben im Chart von Tradingview zu sehen ist, fiel der ishares MSCI World Index aus seinem Aufwärtstrend. Das ist nicht schön, aber auch nicht besonders schlimm, wie das Beispiel aus dem letzten Herbst zeigt. Damals gab es eine Korrektur und der Index schaffte es danach zurück. Doch für Anleger kann dies nun bedeuten, dass es mit Aktien und dem MSCI World ETF erstmal nochmal nach unten geht.

Unten im Bild sieht man zudem den Relative Stärke Index (RSI). Grob gesagt zeigt dieser an, wie stark gekauft oder verkauft ein Asset aktuell ist. Der MSCI World ETF ist aktuell sehr stark verkauft, was für eine kurzfristige Erholung spricht. Wer dann aussteigen und verkaufen will, sollte auf diese Erholung warten und dann verkaufen.

Wie hoch die Erholung läuft und ob es danach nochmal nach unten geht, das weiß man Stand jetzt einfach nicht. Unsicherheiten wegen des Carry Trades in Japan, wegen der Rezession und der unsicheren politischen Lage machen es an der Börse aktuell schwierig.

Wichtig ist für jeden Anleger, sein Anlageziel und sein Risiko zu beachten. Wer 60 Jahre alt ist und 100.000 Euro investiert hat, der muss anders an diese Sache herangehen, als ein 20-Jähriger Student, der den MSCI World ETF bespart. Letzterer sollte den Sparplan einfach weiterlaufen lassen und auf die langfristige Stärke des ETFs setzen. Wer aber mehr Geld investiert hat und eventuell einen kürzeren Anlagehorizont hat, der sollte aktuell Risiken etwas begrenzen.

Übrigens: Man kann ja auch Teilverkäufe und Teil-Gewinnmitnahmen tätigen und muss nie 100 Prozent kaufen oder verkaufen.

