Heute sahen Anleger einen der größten Tagesgewinner in der Geschichte des MSCI World ETFs in ihren Depots. Diesen Kurssprung von fast 9 Prozent an nur einem Tag – das hat selbst erfahrene Börsianer beim MSCI World überrascht. Doch ist das der Auftakt zu einer neuen Rally oder nur ein Strohfeuer inmitten eines größeren Abwärtstrends? Wir analysieren die Lage und sagen, worauf Anleger jetzt achten sollten.

MSCI World ETF: Rasanter Rebound – aber noch keine Entwarnung

Ein solcher Anstieg ist selten: Der MSCI World verzeichnete einen Tagesgewinn von rund 9 Prozent, wie man ihn seit Jahren kaum gesehen hat. Während der Erholung nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 gab es auch einmal einen Anstieg von 9 Prozent an einem Tag. Die Ursache liegt jetzt in der überraschenden Entspannung im Zollstreit, nachdem Donald Trump eine 90-tägige Pause für neue Zölle verkündete – mit Ausnahme Chinas. Anleger reagierten euphorisch, doch die Unsicherheit bleibt hoch. Die charttechnische Situation zeigt: Der Index befindet sich weiterhin in seinem langfristigen Aufwärtstrendkanal, hat aber zuletzt an der oberen Begrenzung abgeprallt. Eine Korrektur war überfällig – doch wie weit diese noch läuft, ist offen.

Das sollten ETF-Anleger jetzt tun

Die Devise lautet: Sparpläne laufen lassen, Hektik vermeiden.

Trotz der beeindruckenden Rally ist Geduld gefragt. Die fundamentalen Unsicherheiten – etwa hinsichtlich der US-Zinspolitik, der Inflation oder weiterer Entwicklungen im Handelskonflikt – sind nicht vom Tisch. Wer langfristig investiert ist, sollte jetzt nicht überstürzt nachkaufen oder verkaufen. Sparpläne auf den MSCI World können ganz normal weiterlaufen. Wer allerdings sehr stark investiert ist, kann überlegen, kleinere Teilgewinne mitzunehmen. Umgekehrt gilt: Wer bisher zögerte, findet im aktuellen Rücksetzer womöglich noch Einstiegschancen – aber besser mit Maß und Strategie als im FOMO-Modus.

