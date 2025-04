Der MSCI World ETF fällt wie ein Stein. Doch was bei vielen Anlegern Albträume auslösen dürfte, ist auch eine unglaubliche Chance. Was Anleger jetzt tun sollten.

Weltweit werden die Börsen durch Donald Trumps Zölle durchgeschüttelt. Das geht natürlich auch beim MSCI World ETF nicht spurlos vorbei. Um 9 Prozent ist der ETF vergangene Woche gefallen und es sieht danach aus, als ob es diese Woche erstmal so weitergeht. Doch was sollten Anleger nun tun?

MSCI World ETF im Crashmodus

Schnell gerät man in Panik, wenn die Aktien an der Börse fallen. Dies zeigt auch der berühmte Fear and Greed Index, welcher auf einem sehr niedrigen Stand von 4 steht. So viel Panik gab es an der Börse zuletzt während des Corona-Crashes. Anleger neigen dann in der Angst dazu, alles zu verkaufen. Dazu muss man sagen: Gewinnmitnahmen und Teil-Gewinnmitnahmen sind sicherlich nie schlecht. Auch jetzt kann man noch etwas rausnehmen, wenn man Angst hat und dringend Geld braucht.

Langfristig ist der MSCI World ETF aber ein sehr gutes und sicheres Investment. Seit 1988 brachte der Index im Schnitt jedes Jahr eine Rendite von 8,45 Prozent. Und was ist in der Zwischenzeit nicht alles gewesen: 11. September, Dotcom-Bubble, Finanzkrise, Eurokrise, Corona, Ukraine-Krieg.

Langfristig sollten Anleger sich nicht verrückt machen lassen. Die Sparpläne sollte man zudem laufen lassen. Und es gibt beim MSCI World ETF noch einen Grund, warum es schon bald wieder ganz anders aussehen könnte:

ETFs: Das macht Anlegern an der Börse jetzt Hoffnung

Zunächst muss man sagen: Wer langfristig in den MSCI World ETF investiert und einen ETF-Sparplan hat, der bekommt für sein Geld jetzt mehr Anteile und wird langfristig belohnt. Kurzfristig kann das natürlich trotzdem unangenehm sein.

Dennoch gibt es noch einen weiteren Grund zur Hoffnung: Denn in der Börsen-Geschichte gab es noch nicht so oft zwei aufeinanderfolgende Tage wie Donnerstag und Freitag, an dem die Börse mindestens 10 Prozent verloren hat. Vier mal kam das bislang vor und die drei Male vorher gab es immer positive Renditen nach sechs Monaten. Im Oktober 1987 crashte die Börse und sechs Monate später stand der Markt 24 Prozent höher. Auch in der Finanzkrise 2007/2008 passierte das und die Börse stand dann 45 Prozent höher sechs Monate später. Und auch während Corona im März 2020 folgte nach sechs Monaten eine positive Rendite von sogar 59 Prozent.

Auch wenn die Börse heute weiter crasht schauen langfristig orientierte Anleger besser nicht ins Depot und lassen ihre ETF-Sparpläne auf den MSCI World einfach weiter laufen.

