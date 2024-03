ETF-Anleger aufgepasst: Sollte man den MSCI World ETF im Monat April verkaufen? Wir zeigen, welche Daten dafür sprechen und wann der richtige Zeitpunkt ist.

Die letzte Entscheidung hatte der MSCI World ETF gut überstanden. Denn als die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen vergangene Woche Mittwoch konstant hielt und weiter mit drei Zinssenkungen in diesem Jahr plant, da war der MSCI World Index weiter gestiegen. Doch jetzt könnte es langsam wieder brenzlig werden. Denn eventuell sollten Anleger den ETF im April verkaufen. Und das sind die Gründe:

MSCI World ETF im April verkaufen?

Zunächst muss man sagen: Wenn, dann sollten Anleger den ETF gegen Ende April verkaufen. Denn an sich ist der Börsenmonat April ein recht guter. Zwar ist es nicht die beste Börsenzeit des Jahres, doch beim US-Index Dow Jones ist der April mit im Schnitt 1,30 Prozent Gewinn der zweitbeste Monat nach dem Dezember. Beim marktbreiten S&P 500 Index ist der Monat April an der Börse für Aktien der drittbeste Monat mit 1,10 Prozent Rendite nach Dezember und Juli. Und beim Tech-Index Nasdaq100 ist der April immerhin noch der viertbeste Monat mit 1,68 Prozent Rendite im Durchschnitt.

Aber wie kommen wir dann auf die Idee, dass man den MSCI World ETF eventuell im April verkaufen sollte? Die Antwort:

Sell in May und Präsidentschaftfs-Zyklus

Denn die alte Börsenweisheit: Sell in May and Go away besagt, dass Anleger im Mai ihre Aktien verkaufen und erst im September wieder ihre Aktien kaufen sollten. Zu so einem drastischen Schritt würden wir nicht raten, aber Teil-Gewinnmitnahmen könnten wohl nicht schaden. Denn historisch gesehen ist der Mai tatsächlich der zweitschlechteste Börsenmonat im Dow Jones und im S&P 500. Lediglich im Nasdaq100 ist der Mai gut. Anleger könnten also noch den guten Börsenmonat April mitnehmen und dann ein paar Teil-Gewinne mitnehmen. Sparpläne auf den MSCI World ETF sollte man aber in jedem Fall weiterlaufen lassen, denn falls es nach unten geht, dann bekommt man mehr ETF-Anteile für sein Geld.

Es ist aber immer schwer den Markt sehr gut zu timen. Deswegen sollten nur Anleger Teile ihres MSCI World ETFs verkaufen, wenn sie bereits auf hohen Gewinnen sitzen und das Geld anderweitig brauchen oder besser anlegen könnten. Wer ohnehin langfristig anlegt, der sollte einfach dabeibleiben und auch über den Sommer den MSCI World halten. Es bietet sich aber nur an, den MSCI World ETF gegen Ende April zu verkaufen, wenn sich eine größere Börsenkorrektur andeutet. Und noch ist nicht viel davon zu sehen. Insgesamt sollte man schon investiert bleiben, denn es ist ja auch Wahljahr in den USA:

Und die Historie zeigt, dass Aktien in einem solchen Wahljahr unter geringfügigen Korrekturen durchaus schön steigen. Nur zwischen Mitte August und Anfang November ging es historisch betrachtet deutlicher bergab, bis es Klarheit über den neuen Präsidenten gab. Insofern sollten Anleger nicht oder nicht so viel MSCI World ETF-Anteile im April verkaufen, sondern wohl lieber bis August warten.

Auch wenn dies zwei ganz verschiedene Dinge sind, so finden wir die Saisonalität und den Verlauf der Aktien im US-Wahljahr sehr spannend. Auch MSCI World-Anleger können darauf achten, sollten den Sparplan aber auf jeden Fall laufen lassen.

