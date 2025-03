Zuletzt geriet der MSCI World ETF immer weiter ins Stocken. Was die beiden wichtigsten Gründe dafür sind und warum es jetzt für ETF-Anleger echt eng wird.

Es wird eng: Der Aufwärtstrend beim MSCI World ETF verlangsamt sich. Ausschlaggebend dafür sind zwei Gründe: Die Magnificent 7 laufen nicht mehr besonders gut und halten den Index zurück. Und weil die Inflation in den USA wieder anziehen könnte, könnte es bald zu einer größeren Korrektur kommen. Doch was sollten ETF-Anleger jetzt tun?

MSCI World ETF: Deswegen wird es eng

Wie in dem Chart unten von Tradingview zu sehen ist, zieht sich der MSCI World ETF seit Herbst 2022 an der blauen Aufwärtstrendlinie hoch. Zuletzt hielt die Trendlinie immer wieder Stand, doch der Druck nimmt zu. Weil viele der großen Unternehmen im MSCI World Index aktuell eher Schwäche zeigen, hat der Index seine großen Zugpferde verloren. Natürlich befinden sich viele starke Unternehmen in dem Index, doch weil ihre Gewichtung geringer ist, als die der großen US-Tech-Werte, müssen sie sich viel mehr anstrengen.

ETF-Experte Gerd Kommer weist zudem daraufhin, dass die US-Aktien und allen voran die US-Tech-Aktien massiv überbewertet sind. Der MSCI World ETF insgesamt ist nur leicht überbewertet. Wenn nun aber die Überbewertung etwas abgebaut wird, indem die US-Aktien etwas verlieren, so leidet der MSCI World ETF erstmal darunter, weil die US-Aktien ja viel mehr Anteil haben. Erst, wenn die Aktien aus den übrigen Industrieländern wieder etwas mehr Gewicht aufweisen, gleicht sich das aus.

Zunächst kann es also in den kommenden Wochen etwas eng für den MSCI World ETF werden. Zumal auch die Inflation und die Saisonalität aktuell gegen Aktien laufen:

www.tradingview.com MSCI World ETF

Darum schwächeln Aktien und ETFs aktuell etwas

Grundsätzlich muss man sagen, dass die Börse von den letzten Monaten durchaus verwöhnt war. Viele Indizes stehen auf oder nahe des Rekordhochs. Nur hat der Schwung etwas nachgelassen. Zwar ist das normal für die Börse, doch das spüren Anleger. Und ein Nachlassen des Schwungs bedeutet oft, dass es zu einem Abverkauf kommt, bevor es wieder nach oben geht. Das sollte langfristig orientierte ETF-Anleger aber wenig interessieren. Sie lassen trotz der sehr hohen Inflationserwartung und dem damit verbundenen Ausbleiben der Zinssenkungen, ihre Sparpläne laufen. Und auch die Saisonalität schlägt dieses Jahr voll zu: Diese gibt an, wie die Börsen historisch jeden Monat im Schnitt laufen. Bis in die erste Märzwoche hinein kann es abwärts gehen, bevor die Saisonalität einen schönen Aufwärtsschub anzeigt.

Auch wenn es jetzt für den MSCI World ETF etwas enger wird, so sollten langfristig orientierte Anleger sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wer aber keinen so langen Zeithorizont mehr hat oder bald das Geld braucht, der sollte jetzt Teilgewinne realisieren.

Übrigens, erfahren Sie jetzt, was ETF-Experte Dr. Gerd Kommer zum MSCI World ETF sagt: