Weltweit anlegende Indexfonds gibt es viele. Der neue Scalable-ETF aber setzt auf eine neue Nachbildungsmethode, die höhere Renditen bringen soll.

Die Fondsgesellschaft DWS und der Broker Scalable Capital haben im Dezember 2024 einen neuen Welt-ETF auf den Markt gebracht. Der Scalable MSCI AC World Xtrackers ETF bildet den MSCI All Country World Index (ACWI) nach und bietet damit eine breite Diversifikation in insgesamt 47 Länder.

Im Gegensatz zum MSCI World Index sind im MSCI All Country World Index nicht nur Industrie-, sondern auch Schwellenländer enthalten. Die weltweite Abdeckung liegt damit bei rund 85 Prozent aller investierbaren Aktien.

Neuer Welt-ETF mit genialer Mischung

Die Neuheit des Scalable-ETF ist die „hybride Replikation“. Während andere ETFs entweder nur physisch oder nur synthetisch replizieren, kombiniert dieses Produkt beide Methoden nach Bedarf. „Der neue ETF ist der erste seiner Art. Durch die hybride Replikation erreicht der ETF eine optimale Struktur, indem er alle Länder und Regionen weltweit mit der jeweils effizientesten Methode nachbildet“, heißt es von Scalable Capital. Das bedeutet: Europäische Aktien werden physisch, also durch den direkten Kauf, nachgebildet. Märkte wie die USA oder Schwellenländer wie China werden synthetisch über Finanzinstrumente wie Swaps abgebildet.

Dabei schließt der ETF-Anbieter eine Swap-Vereinbarung mit einer Investmentbank ab. Die Bank garantiert, die Indexperformance einschließlich Ausschüttungen wie Dividenden oder Zinszahlungen direkt an den ETF zu liefern. Laut Scalable Capital sollen mit dieser Methode Kosten gespart werden. Ob diese Kostenersparnis ausreicht, um eine höhere Rendite im Vergleich zu anderen ETFs auf den MSCI ACWI zu erreichen, muss sich noch zeigen. Scalable Capital gibt an, per simulierter Wertentwicklungen im Vergleich zu anderen All Country World ETFs im vergangenen Jahr durch die hybride Replikation eine Outperformance von 0,22 Prozent nach Kosten erzielt zu haben. Richtig beeindruckend ist das noch nicht.

Neuer Welt-ETF: Ein Jahr ohne Gebühren

Das stärkere Argument: Der ETF wird im ersten Jahr — bis zum 10. Dezember 2025 — kostenlos angeboten. Heißt: Die TER (Gesamtkostenquote) beträgt null Euro. Danach werden Kosten von 0,17 Prozent pro Jahr fällig — was im Vergleich zu anderen ETFs zwar nicht teuer ist, allerdings gibt es auch günstigere ACWI-ETFs.

Die größten Positionen im ETF sind Xtrackers S & P 500 Swap ETF, Xtrackers MSCI USA Swap ETF USD, Xtrackers MSCI World Swap ETF USD, iShares MSCI USA Swap ETF und Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap ETF USD. An Einzelaktien sind laut Anbieter momentan folgende Unternehmen im Portfolio: ASML, Novo Nordisk, SAP, Toyota Motor, Astrazeneca und Roche Holding.

Neuer Welt-ETF

