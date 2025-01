Jeden Monat stellen die Experten der Privatbank M.M.Warburg Aktien vor, die den Markt in diesem Monat outperformen sollen. Und für Januar sind diese 8 deutschen Aktien mit bis zu 150 Prozent Kurspotenzial die absoluten Favoriten.

Anleger, die 2024 stets auf die Monats-Favoriten von M.M. Warburg setzten, konnten am Ende des Jahres ein Plus von 37,19 Prozent einfahren, während der Vergleichsindex MDAX ein Minus von 7,80 Prozent brachte. Und diese Aktien empfehlen die Experten der Privatbank jetzt für Januar:

150 Prozent Kurspotenzial bei dieser Aktie

Denn direkt die erste Aktie hat laut Warburg ein Kursziel von 42 Euro und bietet damit 150 Prozent Potenzial. So schreiben die Experten zur Grenke-Aktie: "Wir haben Grenke für Januar in unsere monatliche Überzeugungsliste aufgenommen. Nach einer überraschenden Gewinnwarnung im Oktober fiel die Aktie auf ein Niveau, das zuletzt vor über einem Jahrzehnt erreicht wurde. Auslöser der Gewinnwarnung waren höhere Risikokosten in einem allgemein schwierigen wirtschaftlichen Umfeld."

Zudem präsentiert die Deutsche Bank am 30. Januar Quartalszahlen und hier ist M.M. Warburg durchaus bullisch: "Die Deutsche Bank wird ihre Zahlen für das Gesamtjahr bereits am 30. Januar veröffentlichen. Wir sehen das positiv, da Investoren in der Vergangenheit dazu neigten, die Dynamik des Ertragswachstums und die Zielerreichung zu unterschätzen." Das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie setzen die Experten derweil auf moderate 21,30 Euro.

Doch auch diese deutschen Aktien sind laut der Privatbank für Januar spannend:

Privatbank M.M. Warburg empfiehlt diese deutschen Aktien für Januar

Neben der Grenke-Aktie und der Deutsche Bank-Aktie verweist M.M. Warburg auch die Deutz-Aktie ("Steigende Stimmung auf dem Landmaschinenmarkt, bevorstehende Bauma-Messe im Dreijahresrhythmus, Kosteneinsparungen in Sicht) mit einem Kursziel von 7,90 Euro, was fast 100 Prozent Potenzial verspricht.

Doch auch die Evotec-Aktie ("Starke Fundamentaldaten, hohes Wachstum im Geschäftsbereich Biologics, positiver Newsflow von der Gesundheitskonferenz") steht bei den Experten der Privatbank mit einem Kursziel von 14 Euro auf dem Zettel, sowie die Puma-Aktie ("Rückkehr zum zweistelligen Wachstum im vierten Quartal 2024, zweistelliges EBIT-Wachstum im Jahr 2025, „unauffälliger“ Trendsetter") mit einem Kursziel von 85 Euro, die Sixt-Aktie ("Deutliche Ergebniserholung im Jahr 2025 aufgrund niedrigerer Flottenhaltungskosten aufgrund steigender Gebrauchtwagenpreise") mit einem Kursziel von 135 Euro und die United Internet-Aktie ("Sehr attraktive Bewertung, Entscheidung der Netzbehörde zur Low-Band-Verteilung könnte Aktienkurs stützen") mit einem Kursziel von 37,30 Euro und einem Kurspotenzial von ebenfalls 150 Prozent, stehen auf der Liste.

