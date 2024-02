Die Zeiten, in denen die Volksrepublik China mit teils zweistelligen Wachstumsraten auf sich aufmerksam machte, sind vorbei. Ein anderes Land ist auf die Überholspur gewechselt und ist dabei, große Weltwirtschaften hinter sich zu lassen. Mit diesem ETF profitieren Sie größtmöglich mit



Bei der Weltwirtschaft handelt es sich um Indien, das mit etwa 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde ist und mit einer sehr jungen Alterspyramide weiteres enormes Potenzial bietet.



Rating-Agentur positiv gestimmt

Zu der gleichen Auffassung kommt die amerikanische Rating-Agentur Standard & Poor's. Die Agentur geht davon aus, dass Indien auf Sicht von drei Jahren weiterhin das weltweit wachstumsstärkste Land bleiben wird. Für das laufende Jahr wird mit einem Wachstum von 7,3 Prozent gerechnet, ein Jahr später soll das Wachstum 7 Prozent betragen.



Auf der Überholspur

Indiens Regierung hat sich kürzlich das Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten Jahre hinter den USA und China zur drittgrößten Volkswirtschaft zu werden und damit an Japan und Deutschland vorbeizuziehen. Wie in den USA und auch in Deutschland wird in Indien zunehmend an einer Reduzierung der China-Abhängigkeit gearbeitet.



So können Anleger investieren

Eine Möglichkeit, in diese Weltmacht zu investieren, bietet der Amunid MSCI India ETF. Grundlage für den ETF bildet der Referenzindex MSCI Emerging Markets India NET TR, der ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index ist und etwa 85 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet.



Die Gewinne, die der ETF in den letzten Jahren abgeliefert hat, können sich sehen lassen. So konnte der ETF auf Sicht von fünf Jahren knapp 80 Prozent zulegen, auf Drei-Jahressicht etwa 50 Prozent und seit Jahresbeginn stehen ungefähr sechs Prozent Wertzuwachs zu Buche.



Fazit Aktuell scheint der ETF etwas heiß gelaufen zu sein. Eine Marktkonsolidierung sollte zu einem zarten Einstieg genutzt werden. Mehr Infos zum ETF gibt es hier.



Lesen Sie auch: 3 spannende Aktien, die von steigenden Börsen profitieren

Oder: Ultra bullish vor den Zahlen: Goldman Sachs erhöht Kursziel für Nvidia-Aktie massiv – jetzt zuschlagen?