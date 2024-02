Wenn eines der bekanntesten Investmenthäuser das Kursziel der wohl berühmtesten KI-Aktie auf einmal massiv erhöht, sollten Anleger hellhörig werden. Sollten Sie die Nvidia-Aktie vor den Zahlen jetzt noch kaufen?

Es ist die wohl bekannteste KI-Aktie der Welt: Nvidia. Bereits im Jahr 2023 ging sie, angetrieben durch die Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz, durch die Decke. Und viele Anleger fragen sich nun zurecht: Ist es für einen Einstieg nicht längst zu spät? Kann diese Aktie denn überhaupt noch weiter steigen?

Ja, sie kann. Davon jedenfalls sind die Analysten von Goldman überzeugt, die ihr Kursziel am Montag von 625 US-Dollar auf 800 US-Dollar erhöht haben. Das entspricht jetzt einer zweistelligen Kurschance von immer noch über 15 Prozent – nachdem die Aktie erst gestern ein neues Rekordhoch markiert hatte. Doch was stimmt die Analysten so optimistisch?

Goldman Sachs super bullisch für Nvidia – das steckt dahinter

So gaben die Analysten von Goldman Sachs gestern in einer Montagsnotiz bekannt, dass sie hohe Gewinnsprünge dank des Booms durch künstliche Intelligenz bei Nvidia erwarten. „Wir glauben, dass Nvidia auf absehbare Zeit der Goldstandard in der Branche bleiben wird, da das Unternehmen über ein robustes Hardware- und Softwareangebot verfügt und vor allem das Innovationstempo beibehält", so die Analysten. Heißt: Um Konkurrenten wie AMD müssen sich Nvidia-Anleger keine Sorgen machen.

Auch würden Kommentare zu den Ergebnisberichten von großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Microsoft oder Alphabet zeigen, dass Nvidia hier noch immer von den steigenden Ausgaben für KI-fähige GPU-Chips profitieren kann. „Wir werden durch verschiedene Daten aus dem breiteren Ökosystem ermutigt, die auf eine anhaltend starke Nachfrage nach beschleunigtem Computing hindeuten", so Goldman Sachs. Ebenfalls stimmen Goldman „erste Anzeichen für die Monetarisierung von KI“ bei Unternehmen wie Microsoft und Meta optimistisch.

Nvidia-Aktie vor den Zahlen

Nvidia wird am 21. Februar die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bringen (endete am 31. Januar). Analysten rechnen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn mit dreistelligen Wachstumsraten, ebenso für das vierte Quartal. Die deutliche Mehrheit von ihnen rät zum Kauf der Aktie. Neben Goldman Sachs sieht auch HSBC ein Kursziel von 800 US-Dollar, das höchste Kursziel hat Rosenblatt Securities mit einem Kursziel von 1100 US-Dollar.

So oder so: Nvidia ist ein führender Spieler beim Thema KI und wird es in den kommenden Jahren wohl auch mit hoher Sicherheit weiter bleiben. Den richtigen Einstiegszeitpunkt abzupassen, wird schwierig sein. Langfristig sind bei der Aktie jedoch mit Sicherheit noch weitere Kursgewinne zu holen.

