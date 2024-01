Der beste Investor der Welt, Warren Buffett, hat das vermutlich beste Investment der Welt entdeckt. Um was es sich dabei handelt und warum Sie damit ausschließlich Gewinne machen und nie verlieren können

Das Jahr 2024 birgt noch viele Fragezeichen am Aktienmarkt. Die Meinungen der Experten scheiden sich, ob es nun ein Bullen- oder Bärenmarkt wird und noch immer sorgen viele Faktoren wie Zinsen, Inflation und geopolitische Risiken für Ungewissheit.

In was sollte man bei so einer Ausgangslage also investieren? Die Lösung dafür könnte sich beim besten Investor der Welt finden. Denn obwohl Warren Buffett vor allem dafür bekannt ist, in Einzelaktien zu investieren und dabei ein hervorragendes Gespür zu haben, ist er eigentlich von einer ganz anderen Anlage überzeugt und rät Privatanlegern, darauf zu setzen. Das Geniale: Sie können damit eigentlich nur gewinnen und nie verlieren. Das steckt dahinter.

Warren Buffetts geniales Investment

Die Überraschung: Warren Buffett ist großer Fan von ETFs. Schon mehrfach erklärte er, dass er von dieser Anlage überzeugt ist. Nicht nur das: Sogar in seinem Testament ist vorgesehen, dass der Großteil des Geldes, das seine Familie einmal erben wird, in einen ETF fließen soll. Doch nicht in irgendeinen.

Denn Warren Buffett empfiehlt, auf einen Index-Fonds des S&P 500 zu setzen. Im Portfolio von Berkshire Hathaway finden sich derzeit sogar gleich zwei ETFs auf den S&P 500, einer von Vanguard und einer von SPDR. Doch warum ist es laut Warren Buffett so schlau, eben genau auf den S&P 500 zu setzen?

Darum ist ein ETF auf den S&P 500 das Beste, in das Sie laut Warren Buffett investieren können

„Wetten Sie niemals gegen Amerika“, lautet ein bekanntes Zitat von Warren Buffett. Doch warum liegt er damit so richtig? Eine Untersuchung von vergangenen Daten zeigt: Wenn Sie zwischen dem Jahr 1900 und dem Jahr 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und ihre Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, so hätten Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht. Das fand ein Bericht von „The Motley Fool“ anhand einer Analyse des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research heraus. Bedeutet: Sie hätten ab 1900 zu jedem möglichen Zeitpunkt einsteigen können. Wenn Sie Ihre Investition für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, hätten Sie in jedem der 104 möglichen Endjahre von 1919 bis 2022 eine positive Gesamtrendite erzielt. Ein Anlageerfolg in 104 von 104 Fällen — 100 Prozent Gewinnchance! Nicht nur das: Etwa die Hälfte der 104 Endjahre lieferte eine jährliche Rendite, die zwischen neun und 17,1 Prozent lag, nur wenige einzelne von ihnen brachten fünf Prozent oder weniger. Bei dieser Strategie spielte es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt Sie eingestiegen wären. Ob sich die Börsen etwa gerade neuen Hochs oder Tiefs näherten.

Ein Investment in den S&P 500 kann sich lohnen: Die durchschnittlich jährliche Rendite der vergangenen 20 Jahre liegt bei rund 10,21 Prozent. Natürlich: Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Da sich diese Strategie jedoch bereits seit über 100 Jahren bewährt, stehen die Chancen gut, dass sich Warren Buffetts Ratschlag auch in den nächsten Jahrzehnten weiter auszahlen sollte.

