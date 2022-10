Der norwegische Staatsfonds legt die Milliarden aus den Öl- und Gaseinnahmen für seine Bürger gewinnbringend an. Auch jetzt profitiert Norwegen enorm. Wie können Anleger mit ETFs diese einfache Strategie nachbauen und ebenfalls viel Geld verdienen?

1.180 Milliarden Dollar - so viel Geld befindet sich aktuell im Staatsfonds von Norwegen. Das Land ist der viertgrößte Gas-Exporteuer der Welt und auch im Öl-Geschäft gut vertreten. Experten gehen davon aus, dass Norwegen im Jahr 2022 rund 211 Milliarden Dollar aus diesen Geschäften einnimmt. Ein großer Teil davon fließt in den norwegischen Staatsfonds, welcher das Geld wiederum für jeden Norweger in Aktien, Anleihen, Immobilien und Co anlegt. Aktuell stehen jedem Norwegen somit rund 200.000 Dollar Kapital zur Verfügung. Auch in der jetzigen Zeit profitiert Norwegen vor allem durch hohe Gaspreise und steht damit in der Kritik. Doch Anleger können auf ganz saubere Art und Weise ebenfalls am norwegischen Staatsfonds partizipieren. Denn der Fonds brachte seit Auflage 1998 unter sehr wenig Volatilität eine jährliche Rendite von 5,8 Prozent im Durchschnitt.

Die Norwegen Strategie mit wenigen ETFs

Der Staatsfonds investiert aktuell in 9.338 Unternehmen aus 65 Ländern, in 1.365 Bonds aus 50 Ländern, 885 Immobilienprojekte in 14 Ländern und in ein bisschen Erneuerbare Energien.

Die Aktien machen 72 Prozent aller Investments aus, die Anleihen 25,4 Prozent, die Immobilien 2,5 Prozent und die Erneuerbaren Energien 0,1 Prozent.

Zwar können Anleger jetzt nicht eins zu eins in den Norwegen-Fonds investieren, doch aufgrund der Infos, die der Fondstransparent im Internet auf seiner Seite teilt, können Anleger sich die Strategie mit einem einfachen ETF-Depot nachbauen.

Das ETF-Depot für den norwegischen Staatsfonds

Kurz vorab: Im Internet finden Sie verschiedene Möglichkeiten, wie Sie den Staatsfonds aus Norwegen kopieren können. Wir haben uns daber dafür entschieden, auf möglichst wenige ETF setzen zu müssen, um die Strategie nachzubauen. Wer will sich schon 10 neue Produkte kaufen? Allerdings können Sie selbst jederzeit nachjustieren, wenn Sie möchten.

Doch so könnte ein einfachen ETF-Depot aussehen, welche die Norwegen-Strategie abbildet:

- 50 Prozent MSCI World ETF (Vorschlag: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc))

- 20 Prozent MSCI World Small Cap ETF (Vorschlag: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF)

- 15 Prozent Globale Staatsanleihen (Vorschlag: Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist)

- 10 Prozent Globale Unternehmensanleihen (iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist))

- 5 Prozent Globale Immobilien (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR))