Mit einem eindrucksvollen Vermögen und einer Vision für die Zukunft schreitet der norwegische Staatsfonds voran. Ein Blick auf seine geplanten Investments und der jüngste Schritt in Richtung Künstliche Intelligenz, enthüllen eine bemerkenswerte Strategie. Von Valentin Redl

Ein Blick auf den norwegischen Staatsfonds

Der norwegische Staatsfonds, auch bekannt als der Government Pension Fund Global, ist ein finanztechnischer Gigant. Mit einem verblüffenden Vermögen in Höhe von unfassbaren 1,285 Billionen US-Dollar dient dieser Fonds als Schatztruhe für die zukünftigen Generationen Norwegens. Seine Wurzeln reichen in das Jahr 1990 zurück, als er mit dem Ziel gegründet wurde, die nationale Öleinnahmen zu verwalten und zu investieren. Seitdem hat er sich zu einem bedeutenden Akteur auf der globalen Investmentbühne entwickelt.

Künstliche Intelligenz: Ein neues Kapitel

Wir befinden uns in einer Ära, in der die Morgendämmerung der Künstlichen Intelligenz anbricht. Die jüngste Ankündigung, beträchtliche Mittel in die KI-Forschung und -Entwicklung zu lenken, zeugt von einem strategischen Bewusstsein des Fonds für die Veränderungen in der Technologielandschaft, in der bereits etwa zwölf Prozent der Gesamteinlagen gebunden sind. Der Geschäftsführer des Fonds Nicolai Tangen betonte, dass Geld in die Unternehmen fließe, in denen selbst auf Vorstandsebene KI-Fachwissen vorhanden sei, anderen Unternehmen werde die Zusammenarbeit verweigert. „Wenn Sie nicht glauben, dass KI Chancen bietet, dann sind Sie meiner Meinung nach ein kompletter Idiot“, so Tangen selbst gegenüber der „Financial Times“.





KI ist der neue Super-Markt an der Börse – das hat zuletzt vor allem der Chatbot ChatGPT unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Laut Studien soll künstliche Intelligenz das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt per Index investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.

Bis zu 50 Prozent Kurspotenzial bei DAX-Aktien wie Porsche, Siemens Energy, Volkswagen, Vonovia, Commerzbank, Deutsche Telekom und Co.