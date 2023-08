Der Dax gab diese Woche nach. Chinas Immobilienkrise und anhaltende Fragezeichen hinsichtlich der Zinspolitik der Fed taten dem deutschen Leitindex nicht gut. Doch wie steht es daher nun mit den Kurschancen der Dax-Aktien? In Zusammenarbeit mit Roland Frank





Bis zu 50 Prozent Kurspotenzial mit diesen DAX-Aktien

Kurschancen Dax-Aktien

Bei den Top fünf der Aktien mit den höchsten Kurschancen im Dax hat sich diese Woche viel getan. Platz 1 ergatterte sich nämlich niemand anderes als Porsche. Der Autobauer lag in der Woche zuvor noch auf Platz drei und das Kursziel erhöhte sich von 71 Euro auf fast 74 Euro. Aktuell bieten sich hier also fast 50 Prozent Kurschance, zuvor waren es noch 40 Prozent. Siemens Energy hingegen, das in der Woche zuvor noch auf Platz 1 war, tauchte gänzlich aus den Top 5 ab.

Auch bei den drei Schlusslichtern gab es Änderungen: So finden sich auf diesen Plätzen nun die Munich RE, Adidas und Henkel. Eine Woche zuvor fanden sich auf diesen Plätzen noch die Hannover Rück, Henkel und Adidas. Das durchschnittliche Kursziel von Adidas liegt jetzt bei 185,44 Euro, zuvor waren es nur 183,55 Euro.

