Millionär werden per ETF? Dieser ETF macht es möglich – und es ist unkomplizierter und einfacher, als Sie vielleicht denken.

Ein altbekanntes Zitat von Börsen-Altmeister Warren Buffett (93) lautet: Wetten Sie niemals gegen Amerika. Und wo er recht hat, hat er recht: Denn mit der richtigen Strategie kann man es theoretisch tatsächlich schaffen, mit der Wette auf Amerika zum Millionär zu werden.

Alles, was man dafür braucht: Zeit und etwas Geduld. Doch was steckt dahinter und wie setzt man diese Strategie um?

Mit diesem ETF Millionär werden – so funktioniert es

Zugegeben: Man muss schon überzeugt von den Zukunftsaussichten der USA sein, um diese Strategie zu fahren. Aber: In den USA befinden sich nun mal einige der größten und wichtigsten Unternehmen der Welt, ohne die unsere moderne Welt heute und auch in Zukunft nur schwer vorstellbar scheint.

Dazu zählen etwa Microsoft, Nvidia, Apple oder auch Google Mutter Alphabet. Allein die ersten drei Aktien nehmen knapp 20 Prozent des gesamten S&P 500 ein. Der S&P 500 enthält die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA gewichtet nach Marktkapitalisierung. Und auf Sicht von 20 Jahren bescherte er Anlegern eine jährliche Rendite von durchschnittlich 8,1 Prozent. Und Untersuchungen zeigen: Nur die wenigsten Fondsmanager können mit so einer Performance mithalten, auf lange Sicht schlägt sie der S&P 500 meistens.

Zugegeben: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Wertentwicklung der Zukunft. Allerdings zählen die USA als größte Volkswirtschaft der Welt und die Unternehmen, die heute die Wirtschaft anführen, sind heute noch viel größer und wichtiger als jene Unternehmen vor 20 Jahren. Auch Entwicklungen wie künstliche Intelligenz (KI) sollen das BIP noch mehr beschleunigen und versprechen in den kommenden Jahren ein noch größeres Wirtschaftswachstum.

Doch wie setzt man diese USA-Strategie nun um? Nun, alles was Sie dafür brauchen, ist zum einen die Zuversicht in die Entwicklung der US-Wirtschaft, Zeit und etwas Geduld. Um in die US-Wirtschaft zu investieren, eignet sich am unkompliziertesten ein ETF auf den S&P 500. Hierfür gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten.



Der ETF, der vom Finanzportal justetf.com etwa als der größte ETF auf den S&P 500 gerankt wird, ist der iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Die Ertragsverwendung ist thesaurierend und die Replikation vollständig. Die Gesamtkostenquote TER liegt bei 0,07 Prozent. Auf ishares kann man übrigens auch hypothetische Szenarien berechnen, wie viel und wie lange man in einen ETF auf den S&P 500 anlegen müsste (Kosten und sonstige Gebühren im Beispiel nicht berücksichtigt), um eine Million Euro zu bekommen.

Wer etwa als Arbeitsanfänger jeden Monat 150 Euro in einen ETF Sparplan einzahlt und dies für 40 Jahre, hat nach dieser Zeitspanne ein Vermögen von fast einer halben Million Euro aufgebaut. Wer es hingegen sogar schafft, 300 Euro einzuzahlen, hat nach 40 Jahren sogar fast eine Million draus gemacht. Mit 500 Euro pro Monat hat man die Million sogar schon nach 34 Jahren geknackt. Es gibt jedoch noch eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, bei denen man die Sparplan-Einzahlungen auch mit Einmaleinzahlungen etc. kombinieren kann. Probieren Sie es einfach hier aus.

Noch ein Grund, der für ein Investment in den S&P 500 spricht, ist das geringe Risiko: Eine Studie des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research, zitiert vom Finanzportal "The Motley Fool", zeigt, dass jeder Investor, der zwischen 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen S&P 500 Indexfonds investierte und diese Investition mindestens 20 Jahre hielt, stets Gewinne erzielte, inklusive Dividenden. Dies bedeutet, dass eine langfristige Investition in den S&P 500, unabhängig vom Kaufzeitpunkt und trotz aller Krisen, immer zu einer positiven Gesamtrendite geführt hätte.

