Die Aktien von SAP haben seit Jahresanfang bereits eine erstaunliche Rallye hingelegt. Doch laut den Analysten von Barclays könnte noch Potenzial bei den Papieren des DAX-Konzerns schlummern. Das soll jetzt für einen Anstieg sorgen und darum könnte sich ein Kauf für Anleger jetzt anbieten.

Seit Jahresanfang haben die Aktien des DAX-Schwergewichtes SAP eine beeindruckende Rallye hingelegt. Es steht ein Plus von 42,3 Prozent zu Buche. Doch laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der Investmentbank Barclays könnte hier noch mehr Potenzial schlummern.

Analyst sieht deutliches Potenzial für die SAP-Aktie

Denn wie Analyst Sven Merkt schrieb, erscheinen die Papiere trotz des starken Wachstums und der Zukunftsaussichten noch "under-owned" zu sein. Dies ließe sich insbesondere auf SAPs Staus als nicht amerikanische Aktie zurückführen, so der Experte. Allerdings dürfte sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten ändern, da das Unternehmen sich mehr auf den US-Kapitalmarkt fokussieren will. In diesem Zuge sollte das Interesse der Anleger an SAP wachsen, so der Experte von Barclays.

Dementsprechend steigerte der Analyst sein Kursziel von 217 US-Dollar auf 251 US-Dollar, was vom momentanen Niveau bei der SAP-Aktie einer Upside von 15 Prozent entspricht. Mit Blick auf das durchschnittliche Kursziel ist Barclays damit deutlicher optimistischer als das Mittel der Experten, das nur 6,7 Prozent an Kurspotenzial sieht.

Doch sollten Anleger jetzt bei der SAP-Aktie zuschlagen oder angesichts der Bewertung mit KGV 43 besser die Finger von dem Papier lassen?

SAP-Aktie jetzt kaufen?

Tatsächlich ist SAP sowohl mit Blick auf die fundamentalen Daten als auch auf den Chart einen Blick wert. So behauptet sich das Unternehmen enorm resilient im Software-Geschäft im Vergleich zur schwächelnden Konkurrenz. Letzteres führt dazu, dass die Aktie im Chart von einem Allzeithoch zum Nächsten klettert.

Dementsprechend interessant können die Papiere angesichts des Momentums und trotz der hohen Bewertung sein. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Anteilsscheine des DAX-Konzerns aktuell mit Kursziel 240 Euro zum Kauf. Das sind vom aktuellen Niveau 23 Prozent Kurspotenzial.

