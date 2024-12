Neben Goldmünzen, -barren oder besicherten ETCs wie Euwax-Gold lohnt es sich auch, die Aktien von Goldproduzenten in ausgewählten Fonds zu kaufen – wir zeigen Ihnen die besten Kandidaten.

Auf der Suche nach einem Goldminenfonds haben Anleger die Qual der Wahl, denn es gibt eine breite Palette an Produkten. Die Fonds unterscheiden sich insgesamt jedoch nicht ganz so stark — manche legen ihren Schwerpunkt eher auf die großen Bergbauunternehmen, andere wiederum sehen größere Chancen bei kleineren Akteuren.

Die Top-Fonds für Gold-Anleger

Ein Fonds, der etwas sportlicher unterwegs ist, ist der Konwave Gold Equity Fund – B EUR. Der Fokus liegt auf den kleineren und mittleren Unternehmen des Sektors, was zwar das Risiko erhöht, aber auch die Performance-Chancen. Im September und auch Oktober brachte die Ausrichtung auf Small-Mid-Caps eine deutliche Outperfor mance. Mit Barrick Gold ist zwar auch ein großes Bergbauunternehmen unter den Top Five, die anderen wie Pan American Silver oder Northern Star sind jedoch deutlich kleiner.

Die beiden Manager Erich Meier und Walter Wehrli verfolgen einen All-Cap-Ansatz, es wird sowohl in Explorationsals auch Entwicklungsunternehmen investiert. Der Anlageprozess beruht auf einem mehrstufigen, systematischen Ansatz und ist in Top-down und Bottom-up aufgeteilt. Im Top-down-Ansatz werden die Gewichte der einzelnen Regionen, die Segmente, die Aufteilung zwischen Aktien und physischen Metallen (ETFs, ETCs) und die Metallgewichtung der Produzenten inklusive physischen Metallen (Gold, Silber und andere Metalle) festgelegt. Der Bottom-up-Ansatz beinhaltet die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen Titel. Zudem wird das gesamte Risiko sehr streng überwacht, sämtliche Abläufe und Produkte werden laut Management täglich kontrolliert.

Im Portfolio sind meist 100 bis 120 Unternehmen, damit ist das Depot gut diversifiziert. Das höchste Gewicht fällt aktuell auf das Bergbauunternehmen Pan American Silver. Die Kanadier sind führender Silberproduzent, fördern in ihren Minen in ganz Amerika aber auch Gold, Zink, Blei und Kupfer. An zweiter Position ist das ebenfalls in Kanada beheimatete Unternehmen Barrick Gold — das weltweit größte Bergbauunternehmen hinsichtlich der Goldfördermenge. Unter den Top Five sind außerdem Northern Star, ein bedeutender Goldproduzent, der mehrere große Minen in Westaustralien und Alaska betreibt und auch Dienstleistungen wie die Weiterverarbeitung des gewonnenen Rohstoffs anbietet. Eldorado Gold betreibt Minen in der Türkei, Kanada, Griechenland und Rumänien und ist zudem an der Entwicklung neuer Projekte in diesen Regionen beteiligt. Und zuletzt zu erwähnen ist der größte amerikanische Silberproduzent Coeur Mining, der Silber aber auch Gold fördert.

Der Fonds brachte auf Einjahressicht ein Plus von rund 70 Prozent, im Zeitraum von fünf Jahren sind es 134 Prozent. In ihrem aktuellen Marktkommentar bleiben die Manager weiterhin positiv gestimmt. Sie gehen davon aus, dass die Goldminenbetreiber den Aktienmarkt weiter übertreffen. Die gute Entwicklung des Fonds, seit Jahresbeginn sind es 50 Prozent, könnte anhalten.

