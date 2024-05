Sie wollen jetzt in wirklich günstige Aktien investieren? Dann lohnt sich ein Blick auf diese Sektoren, die aktuell so günstig sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr und damit das größte Potenzial für ein Schnäppchen am Aktienmarkt bieten.

Wer Schnäppchen am Aktienmarkt machen will, der sollte im Idealfall keinen Blick auf die aktuell heißen und gefierten Titel, sondern eher auf die ungeliebten hässlichen Entlein der Börse werfen. Denn ist eine Branche nicht populär, dann bieten sich hier häufig attraktive Chancen und niedrige Bewertungen.

Das sind die aktuell größten Schnäppchen am Aktienmarkt

Besonders auf die folgenden drei Bereiche sollten Anleger in diesem Kontext einen Blick werfen, denn hier sind die Bewertungen so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr:

Schnäppchen: Value-Aktien

Value ist nicht in Mode, insbesondere nicht seit die Tech-Rallye im vergangenen Jahrzehnt enorm hohe Renditen für Anleger produziert hat. Dementsprechend stark sind die Bewertungen von Wachstums- und Value-Aktien auseinandergelaufen, sodass die Spanne die aktuell größte seit der Dotcom-Blase ist.

Mit Blick auf eine wissenschaftlich nachgewiesene Value-Prämie (Faktor-Prämie) und die niedrigen Bewertungen kann sich hier aber ein Blick für Anleger lohnen.

Mit diesem ETF können Anleger auf den Sektor setzen: iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (WKN: A12ATG)

Schnäppchen: Small Cap Aktien

Kleine Unternehmen will aktuell niemand im Portfolio haben und das trotz der viel besprochenen Small Cap Prämie, die für höhere Renditen sorgt. Dementsprechend niedrig ist die Bewertung von Nebenwerten im Vergleich zu den restlichen börsennotierten Unternehmen.

Laut einer Studie von Fidelity befindet sich der amerikanische Nebenwerteindex Russell 2000 in seinem unteren 5 Prozent Bewertungsperzentil der vergangenen 20 Jahre – ein enorm niedriges Niveau.

Mit diesem ETF können Anleger auf den Sektor setzen: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY)

Schnäppchen: Biotech-/Pharma-Aktien

Ebenfalls als enorm günstig erscheint der Bereich Biotech und Pharma. Hier haben insbesondere die hohen Zinsen für eine Abwertung gesorgt. Denn durch die gestiegenen Kapitalkosten sind die Finanzierungen für die Forschungsunternehmen großflächig eingebrochen, während die großen Player mit ihren Schuldenbergen zu kämpfen haben.

Infolgedessen befindet sich die Bewertung der beiden eng miteinander verbandelten Sektoren auf einem niedrigen Stand – je nach Hochrechnung sogar auf dem geringsten Niveau seit 2008.

Mit diesem ETF können Anleger auf den Sektor setzen: Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF (WKN: A113FD)

