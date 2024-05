Auf welche Aktien setzt Fondsmanager und Börsen-Legende Dr. Jens Ehrhardt jetzt? Zusätzlich verrät der Aktien-Experte, welcher Indikator ein gutes Signal lieferte.

In seinem Investoren-Brief "Börsenwoche Nummer 9" vom 1. Mai verrät Dr. Jens Ehrhardt: "Kupfer wird als einer der besten Konjunkturfrühindikatoren angesehen, da Konjunkturaufschwünge in der Vergangenheit frühzeitig von einem steigenden Kupferpreis signalisiert wurden. Nachdem Kupfer in den letzten Wochen stark gestiegen ist, scheint die Konjunkturfrage positiv beantwortet zu sein." Allerdings würden nicht alle Aktien davon profitieren. Doch auf welche setzt Dr. Jens Ehrhardt in seinen Fonds jetzt?

Diese Aktien hat Dr. Jens Ehrhardt jetzt

In seinen Fonds DJE – ZINS & DIVIDENDE, FMM-FONDS und DJE – MULTI ASSET & TREND befinden sich unter den Top 10 Positionen unter Anderem folgende Aktien: Linde findet sich in allen drei Fonds bei den Top-Positionen. Die Aktien von Microsoft und Alphabet befinden sich jeweils in zwei von den drei Fonds. Und auch die deutsche Aktie der Allianz befindet sich ebenfalls in zwei der drei Produkte.

Zudem setzt Dr. Jens Ehrhardt aktuell auch auf die Aktien von TotalEnergies, TSMC, Amazon, Novo Nordisk und RWE.

Neben einigen deutschen Papieren befinden sich also vor allem Large Caps aus den USA und Europa im Portfolio des Börsen-Altmeisters. Dabei zeigt sich, dass Dr. Jens Ehrhardt jeweils auf die führenden Unternehmen einer Branche zu setzen scheint.

Übrigens: Wenn Sie genauso anlegen wollen wie Dr. Jens Ehrhardt, dann werfen Sie jetzt einen Blick in diesen Artikel: In Aktien anlegen wie Dr. Jens Ehrhardt: Jetzt 500 Euro Neukundenbonus bei Solidvest sichern

Darauf achtet Dr. Jens Ehrhardt jetzt an der Börse

Neben den Einzelaktien ist bei dem Börsen-Fachmann aber auch immer sein Blick auf die gesamte Börse sehr interessant. Dazu schreibt Ehrhardt in seiner "Finanzwoche": "Zusammenfassend kann man sagen, dass ein klares Bild in Sachen zukünftiger Konjunktur (in den USA, aber auch international) angesichts der widersprüchlichen Einflussfaktoren unübersichtlich ist. Kein Wunder, dass die Anleger in weiten Teilen der Welt (am wenigsten in den USA) Sicherheit im Kauf von Gold suchen (charttechnisch besser als Silber, da im Gegensatz zum Silber nach oben charttechnisch frei). Mit 34% Anstieg (in Euro gerechnet seit Anfang 2022) war Gold die weit bessere Anlage als selbst amerikanische Mode-Aktien mit ihrer extremen Volatilität, wo es 2022 Kurshalbierungen vor den Kursverdopplungen 2023 gab. Kurzfristig ist Gold übergekauft. Der gleichgewichtete S&P 500-Index stieg 2024 bisher nur vier Prozent. Weit weniger als die europäischen Indizes (Kurs-DAX plus sechs Prozent)."

Das zeigt: Die Lage an der Börse bleibt angespannt. Wer sich etwas mehr Klarheit und Ruhe im Portfolio wünscht, der kann sein Geld dabei mit einem Robo Advisor anlegen. Auch die digitale Vermögensverwaltung von Dr. Jens Ehrhardt, namens Solidvest bietet Anlegern jetzt einen spannenden Einstieg in die Robo Advisor an.

Und lesen Sie danach auch: Börsen-Altmeister Peter E. Huber: So finde ich unterbewertete Aktien mit der legendären 3U-Strategie

oder: Hohe Zinsen von 8,15 Prozent p.a. für lange Zeit mit der Deutschen Post (DHL Group-Aktie) verdienen