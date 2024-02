Deutschlands bekanntester ETF-Experte Dr. Gerd Kommer verrät, wie der ETF auf den MSCI World jetzt wirklich bewertet ist, was er vom Bitcoin-ETF hält und welchen Fehler Anleger jetzt keinesfalls begehen sollten.

"Anleger sollten aufpassen", verrät Dr. Gerd Kommer bei BÖRSE ONLINE. Denn" "Ende Januar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis Preis im MSCI North Amera bei 22,4 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 4,3. Da wird jeder sagen, der sich mit dem Thema Bewertungen befasst: Das sieht eher hoch aus, wenn ich das mit dem Rest der Welt vergleiche." Dies ist wichtig, weil nordamerikanische Aktien ja einen Löwenanteil am MSCI World ausmachen.

Dennoch ist der MSCI World ETF ja zuletzt sehr gut gelaufen. Was sagt Gerd Kommer dazu und was sollten Anleger jetzt tun?

So krass ist der MSCI World ETF wirklich bewertet, verrät Dr. Gerd Kommer

Gerd Kommer MSCI World ETF

"Schaut man sich aber die Bewertung des MSCI EAFE an, also alle entwickelten Länder außerhalb Nordamerikas, da ist das Kurs Gewinn Verhältnis aktuell bei 14,3 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 1,8", gibt ETF-Experte Gerd Kommer zu bedenken. "Wenn wir das jetzt gegenüberstellen mit dem von Nordamerika, dann sieht jeder, was für ein krasser Unterschied das ist. Denn wir haben hier sozusagen Nordamerika mit einem KGV von über 50 Prozent höher als der Rest der Welt. Und beim Kursbuch Wertverhältnis um fast 140 Prozent höher bewertet."



Weil zudem die Gewichtung der US-Aktien im MSCI World Index so stark ist, rät Gerd Kommer zu folgendem:

Gerd Kommer: So sollten ETF-Investoren sich jetzt aufstellen

Auch wenn Gerd Kommer bewusst ist, dass der MSCI World ETF eines der beliebtesten, wenn nicht sogar das beliebteste Investment ist, so sagt er: "Also wir, wir investieren die Gelder unserer Mandanten natürlich auch global und insbesondere was den Aktienmarkt anbelangt. Und dann gibt es natürlich immer Segmente, die nicht so gut gelaufen sind. Das ist übrigens sozusagen der Fluch und Segen von Diversifikation. Diversifikation ist nie optimal, weil sie ja per Definition in zumindest zwei verschiedene Dinge investieren. Und in einem gewissen Zeitraum wäre dann immer nur eine dieser beiden Optionen in der Rückschau als Investment besser gewesen, als beide zusammen. Das müssen Sie einfach akzeptieren. Und über diese psychologische Barriere müssen wir hinwegkommen."

Demzufolge sollten Anleger ihre ETFs auf den MSCI World natürlich behalten, aber auch auf andere Bereiche der Börse achten. Welche Aktien und ETFs Gerd Kommer da aktuell spannend findet, was er vom Bitcoin-ETF hält und warum Anleger bei KI-Aktien und Tech-Aktien ganz vorsichtig sein sollten, das erfahren Sie jetzt im neuen Youtube-Video bei BÖRSE ONLINE.

