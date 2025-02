Sind das die zwei besten ETFs, die man aktuell kaufen kann? Nicht nur Analysten sind begeistert und sehen Kurschancen von bis zu 50 Prozent – auch Künstliche Intelligenz stuft diese beiden Kandidaten als absolute Spitzenwerte ein.

Das Jahr 2025 hat gerade erst begonnen, und viele Anleger sind noch auf der Suche nach den richtigen Investments. Doch welche Anlagen bieten neben Stabilität auch das Potenzial für hohe Kursgewinne?

ETFs sind nach wie vor eine beliebte Wahl, da sie es ermöglichen, nicht nur auf einzelne Aktien, sondern auf ganze Branchen oder Märkte zu setzen. Zudem sind die Gebühren deutlich niedriger als bei aktiv gemanagten Fonds, da ETFs lediglich einen Index passiv nachbilden. Doch welche ETFs stechen besonders hervor und haben das Potenzial, 2025 zu den besten Investments zu zählen? Zwei Kandidaten erweisen sich als besonders vielversprechend.

Die zwei besten ETFs der Welt – So wurden sie ausgewählt

Ob ein ETF zu den besten der Welt gehört, ist nicht leicht zu definieren. Es gibt jedoch objektive Methoden, um eine fundierte Auswahl zu treffen. Mithilfe eines speziellen Screening-Tools des Finanzportals "TipRanks" haben wir gezielt nach ETFs gesucht, die aktuell das größte Potenzial aufweisen.

Das Tool wurde so eingestellt, dass nur ETFs angezeigt wurden, die mehrheitlich von Analysten zum Kauf empfohlen werden, ein Aufwärtspotenzial von mindestens 20 Prozent besitzen und zudem beim Smart Score als "Outperform" eingestuft werden. Das Tool analysiert Aktien und ETFs anhand von acht Faktoren, darunter fundamentale Kennzahlen, technische Analyse, Analystenmeinungen, Insider-Transaktionen, Hedgefonds-Aktivitäten, Anlegerstimmung und Nachrichtenlage. Mithilfe intelligenter Algorithmen werden tausende Websites nach relevanten Informationen durchsucht, um eine aktuelle Stimmungsanalyse zu erstellen. Das Ergebnis wird auf einer Skala von eins bis zehn dargestellt:

Ein Score von eins bis drei bedeutet „Underperform“, Werte zwischen vier und sieben stehen für eine neutrale Einschätzung, und ETFs mit einem Score von acht bis zehn gelten als „Outperform“.

Die Analyse brachte mehrere interessante ETFs hervor, doch zwei von ihnen fielen besonders auf – sowohl aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit als auch wegen ihres hohen Wachstumspotenzials und der Handelbarkeit in Deutschland.

Tech, Gold und hohe Kurschancen: Diese zwei ETFs gehören zur Spitze

Einer der besten ETFs, die aus der Analyse hervorgingen, ist der First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF. Er bildet den Dow Jones Internet Composite Index nach und investiert gezielt in US-Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihrer Umsätze im Bereich Internet-Dienstleistungen erzielen. Dieser ETF existiert seit Juni 2018 und konnte allein in den vergangenen zwölf Monaten um über 40 Prozent zulegen. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55 Prozent pro Jahr, und der ETF ist thesaurierend.

Zu den größten Positionen gehören einige der weltweit führenden Tech-Unternehmen wie Amazon, Meta, Netflix, Salesforce und Alphabet. Mit einem Smart Score von 8 zählt er zu den klaren Outperformern. Analysten sind optimistisch: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35 US-Dollar, was ein weiteres Potenzial von rund 20 Prozent bedeutet. Das höchste Kursziel von 40 US-Dollar lässt sogar eine Kurschance von fast 50 Prozent erkennen.

Der zweite ETF, der besonders heraussticht, ist der VanEck Gold Miners UCITS ETF, der die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold Miners Index nachbildet. Mit ihm können Anleger auf Unternehmen aus der Gold- und Silberbergbauindustrie weltweit setzen. Dieser ETF wurde bereits im März 2015 aufgelegt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53 Prozent pro Jahr und ist ebenfalls thesaurierend. Auch er konnte in den vergangenen zwölf Monaten über 40 Prozent an Wert gewinnen.

Zu den größten Positionen gehören bekannte Goldunternehmen wie Newmont, Agnico und Barrick Gold. Beim Smart Score erreicht auch dieser ETF eine Bewertung von 8, was ihn als Outperformer qualifiziert. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 45 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von über 20 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel von 53 US-Dollar eröffnet eine Kurschance von rund 50 Prozent.

Die Kombination aus Technologie und Rohstoffen ist mehr als nur eine Absicherung – sie stellt eine bewusste Balance zwischen dynamischem Wachstum und inflationssicherer Stabilität dar.

Der First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF profitiert von strukturellen Trends wie Künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und digitaler Transformation. Diese Sektoren wachsen überdurchschnittlich schnell und könnten in den kommenden Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen. Große Tech-Konzerne mit starkem Cashflow und marktbeherrschender Stellung bleiben auch in unsicheren Marktphasen widerstandsfähig.

Der VanEck Gold Miners UCITS ETF dagegen bietet eine bewährte Krisenstrategie: Gold und Goldminenaktien korrelieren oft negativ mit dem breiten Aktienmarkt und fungieren als „sicherer Hafen“ in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit. Doch anders als physisches Gold bieten Minenaktien zusätzliches Wachstumspotenzial durch steigende Margen bei höheren Goldpreisen.

