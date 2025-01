Dieser ETF hat eine bessere Performance abgeliefert als jeder Dividenden-Fonds, denn er setzt statt der altbekannten Aktien auf die echten Ausschüttungs-Könige. So können Sie auch davon profitieren und satte Renditen einfahren.

Auf Dividendenaktien zu setzen hat den positiven Effekt, dass Anleger hohe Ausschüttungen vereinnahmen können, doch nicht selten geht dies zulasten der Performance. Doch neben den Geldzahlungen von Unternehmen gibt es noch eine andere Form des Shareholder-Value: Aktienrückkäufe.

Wer hier auf die wahren Ausschüttungs-Könige gesetzt hat, der hat in der Vergangenheit eine ordentliche Outperformance erzielen können.

Besser als jeder Dividenden-ETF

So haben Anleger mit dem Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (WKN: A114UD) seit Auflage eine jährliche Rendite von 12,03 Prozent erzielt und damit nicht nur so ziemlich jeden Dividenden-Index, sondern beispielsweise auch den MSCI ACWI outperformen können.

extraETF ETF Performance

Konkret setzt der Fonds dabei auf nicht-US-Unternehmen, die in den vergangenen zwölf Monaten ihre ausstehenden Aktien netto um fünf Prozent oder mehr gesenkt, also massive Rückkäufe vorgenommen haben. Die Idee dahinter: Unternehmen, die massiv ihre eigenen Papiere zurückkaufen, sind womöglich unterbewertet, haben starke Fundamentalkennzahlen und profitieren an der Börse durch eine Verknappung des Angebots.

So setzen Sie auf die wahren Ausschüttungs-Könige

Wer auf das Thema nicht via ETF setzen möchte, kann übrigens einen Blick auf die aktuellen Top-10 Positionen des Fonds werfen und hier womöglich die ein oder andere spannende Investmentidee finden:

1. Royal Dutch Shell Plc Class A

2. Johnson & Johnson

3. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4. TotalEnergies SE

5. Booking Holdings Inc.

6. Comcast Corporation Class A

7. Deere & Company

8. Fiserv Inc.

9. Lockheed Martin Corporation

10. BP p.l.c.

