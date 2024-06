Die UBS hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie fünf Megatrends offengelegt, die laut Meinung der Analysten der Großbank langfristig für hohe Renditen sorgen dürften. Mit diesen ETFs profitieren Anleger schon heute von dieser Entwicklung.

Megatrends gibt es viele, doch bisher haben viele nicht ihr versprochenes Potenzial entfaltet. Daher sind einige Trend-ETFs nach Jahren wie 2021 stückweise zu echten Depotleichen geworden. Doch trotz dieser Entwicklung zeigte sich die UBS in ihrer neuen Studie sehr bullisch gegenüber fünf Megatrends.

UBS: Diese 5 Megatrends sind jetzt für Investoren ein Investment

Dabei sprach Analyst Alexander Stiehler sogar davon, dass diese Megatrends eine der attraktivsten Investmentmöglichkeiten überhaupt zum aktuellen Zeitpunkt seien. Der Experte bezog sich dabei insbesondere auf die Faktoren Bewertung und Momentum.

Das sind die fünf Megatrends, die sich laut UBS jetzt für ein Investment lohnen und jeweils ein ETF mit dem Anleger profitieren können:

Megatrend: Wasserknappheit

Die Knappheit an nutzbarem Trinkwasser wird in den kommenden Jahren immer weiter zunehmen und zum Thema am Kapitalmarkt werden, so die UBS. Wegen dieser Aussichten und angesichts des konservativen Charakters der Branche mit vielen Versorgern lohnt sich laut der Großbank jetzt ein Investment in den Megatrend.

ETF-Idee: L&G Clean Water UCITS ETF (WKN: A2PM52)

Megatrend: Diversity

Mehr Vielfalt und mehr Gleichstellung in Unternehmen ist bereits heute ein großes Thema. Laut Ansicht der UBS könnte der Megatrend allerdings noch viel größer werden. Daher sieht die Großbank in der Zukunft in diesem Bereich die Chance auf attraktive Renditen.

ETF-Idee: Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF (Acc) (WKN: LYX0XS)

Megatrend: Raumfahrt

Hierzu schrieb Analyst Alexander Stiehler: „Weltraumgestützte Vermögenswerte und Verteidigungstechnologien rücken für Regierungen immer stärker in den Vordergrund, da zunehmende geopolitische Spannungen die Beziehung zwischen der Weltraumwirtschaft und der Sicherheit unterstreichen.“

ETF-Idee: VanEck Space Innovators UCITS ETF (WKN: A3DP9J)

Megatrend: Revolution der Nahrungsmittel

Klimawandel, Lieferkettenkrisen und mehr Umweltbewusstsein sind immer wichtigere Faktoren und dürften allesamt dazu führen, dass sich die Art, wie wir essen drastisch verändern. Dementsprechend sieht die UBS bei diesem Megatrend einiges an Potenzial.

ETF-Idee: Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF (WKN: A3E40S)

Megatrend: Konsumentenerfahrung

Die Art, welche Konsumentenerfahrung oder User Experience nachgefragt wird, hat sich insbesondere durch die Technologisierung stark verändert. Trotzdem gibt es laut der UBS weiterhin einige Anwendungsbereiche, die bisher noch kaum davon profitiert haben, wie etwa der Reisesektor.

ETF-Idee: iShares Digitalisation UCITS ETF (WKN: A2ANH3)

