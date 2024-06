Dieser Dividendenaristokrat mit exzellenten Zukunftsaussichten ist an der Börse ein weiteres Mal deutlich abgestraft worden. Bereits vor einem Jahr ging es nach unten, was rückblickend eine klare Kaufgelegenheit war. Doch ist es jetzt an der Zeit, erneut bei dem Wert zuzuschlagen?

Die Aktie von NextEra Energy hat am Dienstag mehr als fünf Prozent an Wert verloren und wird damit zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres deutlich abverkauft. Zuletzt geschah dies im September/Oktober 2023, wobei sich ein Einstieg nachträglich als geniale Idee entpuppt hätte. Ist es daher jetzt wieder Zeit, sich bei dem Titel zu engagieren?

Aktie von Dividendenaristokraten stürzt erneut ab

Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Gründe für den Abverkauf. So hat NextEra am Dienstag einen Ausblick für das Jahr 2027 vorgelegt, der unter den Erwartungen der Analysten lag.

Konkret erwartet man in drei Jahren einen Gewinn je Aktie von 3,85 US-Dollar bis 4,32 US-Dollar, was deutlich unter den Konsensschätzungen von 4,35 US-Dollar lag. Der bisher bereits bekannte Ausblick für die Jahre 2024, 2025 und 2026 blieb gleich.

Ein wesentlicher Grund für diese deutlich unter den Erwartungen liegenden Aussichten sind die höheren veranschlagten Kapitalkosten, die insbesondere Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien belasten. Doch mit Blick auf die exzellenten Zukunftsaussichten der Branche und den steigenden Strom-Bedarf von KI stellt sich zu recht die Frage: Ist dies vielleicht doch eine Einstiegsgelegenheit für Investoren?

Abverkauf eine Einstiegsgelegenheit für Investoren?

Grundsätzlich ist die Aktie von NextEra durch die Marktstellung und den Status des Dividendenaristokraten (aktuelle Rendite von 2,3 Prozent) sehr interessant. Ähnlich sehen das die Analysten, die Titel im Schnitt mit “Buy” einstufen.

Doch bis es tatsächlich zu einer gänzlichen Erholung der Branche der erneuerbaren Energien kommt, kann noch einige Zeit vergehen. Insbesondere die sich immer weiter nach hinten verschiebenden Aussichten auf Zinssenkungen stehen dabei im Fokus. Daher müssen Anleger entsprechende Nerven und den notwendigen Anlagehorizont mitbringen.

