Wer möglichst breit gestreut in deutsche Aktien investieren will, kann sich durchaus ein paar ETFs anschauen. Oder diesen Fonds, der in den letzten Jahrzehnten entsprechende Indizes hinter sich ließ.

2023 war ein gutes Jahr für den DAX. Mit einem Plus von 20 Prozent ließ der deutsche Leitindex das Jahr ausklingen und erreichte Anfang diesen Jahres sogar Rekordhöhen. Da dürfte sich der ein oder andere Anleger fragen, wie man möglichst breit in den deutschen Aktienmarkt investieren kann und beispielsweise auch von den DAX-Gewinnen profitiert. Eine beliebte Möglichkeit ist in dem Fall ein passives Investment mit einem ETF auf einen Index wie den MSCI Deutschland, der in den letzten Jahren durchaus solide Kursgewinne verzeichnete. Eine Alternative dazu können aber auch aktiv gemanagte Fonds sein, die mit ihrer Zusammenstellung von deutschen Aktienwerten in der Vergangenheit teils ein dreistelliges Kurswachstum erzielten und mehrere Indizes hinter sich ließen. Natürlich kostet das aktive Verwalten eines Fonds mehr als die bloße Indexabbildung, ein Fonds wie der DWS Aktien Strategie Deutschland konnte diesen Nachteil in der Vergangenheit aber mehr als ausgleichen.

Dreistelliges Wachstum in 20 Jahren

Von Allianz, über SAP bis zu Infineon, der derzeit 2,5 Milliarden Euro schwere Aktienfonds DWS Aktien Strategie Deutschland investiert seit Februar 1999 vorrangig in deutsche Blue Chips, Manager Hansjörg Pack ergänzt diese aber auch um wachstumsstarke Nebenwerten aus Deutschland. Zu den größten Positionen gehören neben den oben genannten Unternehmen noch Deutsche Telekom und Deutsche Post. Gemeinsam machen die fünf Player über 30 Prozent des gesamten Portfolios aus, das sich mit einem Anteil von etwa 25 Prozent am stärksten auf Konzerne aus der Informationstechnologie konzentriert – und das bisher mit Erfolg. In den letzten 20 Jahren konnte der Fonds ein Kurswachstum von 466 Prozent verbuchen und übertraf damit seine Benchmark, den HDAX. Der Index, der die Werte aller Unternehmen aus den deutschen Auswahlindizes DAX, MDAX und TecDAX zusammenfasst, erreichte im gleichen Zeitraum nur ein Plus von etwa 343 Prozent.

Vor allem langfristige Anleger auf der Suche nach einem vielversprechenden Deutschland-Fonds könnten hier aber mal genauer hinschauen. Seit seiner Auflage legte der DWS Aktien Strategie Deutschland über 930 Prozent zu. Ob es so gut weitergeht, ist natürlich nicht sicher, die bisherige Performance spricht aber für sich.

