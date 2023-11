Dieser ETF ist so billig, dass ihn Anleger schon fast geschenkt bekommen. Doch lohnt sich hier ein Einstieg? Und ist der Indexfonds trotz seiner niedrigen Kosten auch wirklich ein gutes Produkt?

Der Wettbewerb auf dem Markt für ETFs steigt immer weiter, was besonders vorteilhaft für Kunden ist. Denn durch den ständigen Anbieterstreit sinken die Gebühren für die Indexfonds auf immer neue Tiefs. Während in früheren Zeiten Fonds eine Verwaltungsgebühr von zwei Prozent vereinnahmten, sind es heute nur noch 20 oder 30 Basispunkte.

Einige Anbieter gehen aber noch weiter runter mit der TER und ein ETF bietet jetzt sogar einen Indexfonds mit einer Kostenquote, die so niedrig ist, dass das Produkt fast geschenkt scheint:

Unglaublich billig: Das ist der günstigste ETF überhaupt

So hat State Street in seiner Funktion als einer der größten Vermögensverwalter der Welt den SPDR S&P 500 UCITS ETF mit einer TER von 0,03 Basispunkten ausgestattet. Damit unterbietet dieser sogar den bisherigen Spitzenreiter, den Vanguard S&P 500 UCITS ETF.

Wie schon der Name indiziert bildet der Indexfonds den amerikanischen Leitindex S&P500 ab, welcher in der Vergangenheit pro Jahr neun bis zehn Prozent Rendite abgeworfen hat. Alle Positionen sind hierbei physisch hinterlegt und der Fonds schüttelt auch Quartalsweise seine Dividenden aus.

Übrigens gibt es sogar eine nachhaltige Variante des SPDR S&P 500 UCITS ETF mit einer gleich niedrigen TER von drei Basispunkten.

Lohnt sich der günstigste ETF überhaupt?

Doch natürlich stellt sich eine Frage: Kann das Produkt, trotz seiner niedrigen Kosten, auch bei der Qualität überzeugen?

Dazu lohnt ein Blick auf die bisherige Performance im Vergleich zum Vanguard S&P 500 UCITS ETF:

Zeitraum Vanguard S&P 500 UCITS ETF SPDR S&P 500 UCITS ETF YTD 15,22% 15,19% 1 Jahr 1,45% 4,56% 3 Jahre 41,91% 41,74% 5 Jahre 79,53% 79,29%

Man kann also attestieren: Der SPDR S&P500 UCITS ETF kann mit der Konkurrenz mithalten. Zusätzlich bietet der Indexfonds durch seine Domizilierung in Irland noch steuerliche Vorteile in Bezug auf amerikanische Aktien, da hier nicht die volle Quellensteuer fällig wird. Wer also ein Produkt auf den S&P500 sucht, ist hier exzellent aufgehoben.

Wenn Sie dagegen aber nur einen ETF für Ihre gesamte Geldanlage möglichst kostengünstig haben wollen, dann werfen Sie einen Blick in diesen Artikel: Fast geschenkt: Das ist der günstigste Welt-ETF überhaupt

Denn tatsächlich ist die reine Investition in den USA im Sinne eines breit diversifizierten Portfolios nicht die beste Idee.

