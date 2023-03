Mit einem ETF auf europäische Small-Cap-Value-Aktien investieren Anleger in rund 1000 Titel, die besonders stark von einer Erholung der Kurse profitieren können.

Das Muster war auch im Jahr 2022 wieder identisch: Sobald sich die Märkte über die Konjunktur sorgen, fallen die Aktien von Nebenwerten besonders stark. Besonders erschwerend waren 2022 jedoch die steigenden Zinsen und damit die Erwartung, dass auch kleine Unternehmen höhere Kosten für die Finanzierung ihrer Kredite stemmen müssen. Dadurch sind aber gerade europäische Nebenwerte nun äußerst günstig zu haben: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KGV) des S & P Europe Small Cap Index liegt lediglich bei eins und damit rund ein Drittel unter dem Niveau von klassischen Large-Cap-Aktien.

Small Cap-Aktien sind aktuell sehr günstig

Dies ist gleich aus zwei Gründen eine gute Chance zum Einstieg: Erstens werden Small Caps meist höher bewertet als Large Caps. Und auch im Vergleich zur eigenen Historie sind Small Caps aktuell günstig bewertet. US-amerikanische Small Caps notieren derzeit zum Beispiel etwa 38 Prozent unter ihrem historischen KGV-Durchschnitt.

Zweitens erholen sich Nebenwerte in Krisenzeiten meist stärker als die Schwergewichte der Börse. So laufen der MDAX und SDAX seit Anfang 2023 besser als der DAX — und damit die beiden wichtigsten Indizes für deutsche Small und Mid Caps. In der Fachwelt spricht man vom sogenannten Size-Effekt. Demnach schwanken die Aktien von kleineren Unternehmen zwar deutlich stärker als die von größeren, dafür werden Anleger langfristig jedoch mit einer höheren Rendite belohnt.

Value-ETF für Nebenwerte-Aktien

Klein, aber fein. Jedoch nicht alle Nebenwerte sind per se attraktiv. Mit einem breit gestreuten Small-Cap-ETF investieren Anleger auch in hoch bewertete und unprofitable Wachstumswerte, was sich negativ auf die Gesamtrendite auswirken und den Size-Effekt zunichte machen kann.



Anleger können mit dem SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted ETF jedoch in rund 1000 günstig bewertete Nebenwerte aus Europa investieren, die den Size- und den Value-Effekt kombinieren. Dazu gewichtet der SPDR-ETF seine Titel nicht anhand der Börsenwerte, sondern anhand der Buchwerte, Gewinne und Umsätze. Auf diese Weise liegt sein KGV lediglich bei 11,2, während der klassische MSCI Europe Small Cap Index auf einen Wert von 15,2 kommt.

