Schon in den letzten Wochen warnte BÖRSE ONLINE davor, dass sich das Bild beim MSCI World ETF eintrübt. Nun gab es ein erstes Verkaufssignal. Was das für Anleger bedeutet und ob man jetzt den ETF verkaufen sollte.

Der MSCI World ETF ist aus seinem aufsteigenden Trendkanal gefallen. Wie der Chart unten von Tradingview zeigt, verschlechtert sich die Lage beim MSCI World ETF damit weiterhin, ist aber noch nicht dramatisch. Dafür wird das jetzt für Anleger wichtig:

MSCI World rutscht ab - Doch März könnte stark werden

Das Verkaufssignal ergab sich dadurch, dass der MSCI World ETF unter die 50-Tage-Linie gerutscht ist, sie nicht wieder erobern konnte und dann auch noch durch den Aufwärtstrend fiel. Das kann natürlich mal passieren und hatte jetzt einfach viel mit der Zollpolitik der USA zu tun. Infolgedessen korrigierten US-Indizes mal, was nur normal und verständlich ist. Allerdings sorgte das starke US-Gewicht im MSCI World dafür, dass selbst die sehr gute Performance der europäischen Aktien dem weniger entgegenzusetzen haben.

Allerdings könnten die großen US-Indizes und somit auch der MSCI World ETF jetzt auf der 200-Tage-Linie (blaue Linie im Chart unten) Unterstützung finden. Generell ist die Saisonalität so, dass es im Februar eine Schwäche gibt, die sich oft bis in den März hinein zieht. Bald kann es aber schon wieder raufgehen.

Sollten Anleger denn dann jetzt überhaupt beim MSCI World ETF handeln?

MSCI World ETF

Verkaufssignal - MSCI World ETF jetzt verkaufen?

Grundsätzlich sollen Anleger den MSCI World ETF ja langfristig per Sparplan besparen und den Zinseszins-Effekt für sich arbeiten lassen. Dennoch kann es hin und wieder Phasen geben, wo Gewinnmitnahmen sinnvoll sind. Und wer nicht mehr einen so langen Anlagehoriziont hat, der sollte nun genau aufpassen. Denn wenn der MSCI World ETF auf der 200-Tage-Linie Unterstützung findet, dann ist alles gut. Rauscht er aber durch und kann sich nicht schnell erholen, so könnte das Börsenjahr 2025 aufgrund der vielen Unsicherheit in den USA schlechter werden, als von vielen gedacht. In diesem Fall sollte man über Gewinnmitnahmen nachdenken. Man muss jetzt aber nicht panisch verkaufen und sollte auch nicht alles verkaufen. Wer Sparpläne laufen hat, der sollte diese ohnehin nicht anrühren. Langfristig bleibt der MSCI World ETF eine sehr gute Wahl, doch kurzfristig kann es ruckelig werden. Auch, wenn es schon in den nächsten Tagen eine kräftige Erholung geben kann, sollte die US-Politik eindeutigere Signale liefern.

