Vermögensverwalter und ETF-Experte Gerd Kommer verrät im Interview bei BÖRSE ONLINE, warum sich die deutsche Politik schnell ändern muss, was für ein Bauchgefühl er für die Wahl und für die Tage danach hat und warum Anleger jetzt beginnen müssen, Ihren Wohlstand zu schützen.

"Es muss sich etwas ändern", sagt Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer. Und der Experte fährt fort: "Bürger in diesem Land, als Arbeitnehmer, als Haushalte, als Rentner, wird es uns betreffen. Wir müssen mehr Wirtschaftswachstum bekommen. Wir werden unglaubliche Verteilungskonflikte bekommen und das wird gesellschaftspolitisch ein riesiges Problem sein."

Doch wie können Anleger ihren Wohlstand schützen?

Dr. Gerd Kommer: So jetzt in ETFs und Immobilien investieren

"Als Kapitalmarktanleger haben wir das Privileg, nicht auf Deutschland angewiesen zu sein", sagt Dr. Gerd Kommer. Zwar seien wir als Arbeitnehmer mit unserem Humankapital auf Deutschland angewiesen, wenn wir hier leben, aber das dadurch eingenommene Geld könne man an den weltweiten Börsen anlegen, so Kommer. Dazu sagt er: "Ich kann nur an alle Haushalte appellieren, die Gelegenheiten und Chancen des globalen Aktienmarktes insbesondere, aber des globalen Kapitalmarktes zu nutzen. Das gilt auch für Anleihen, das gilt im Prinzip auch für Krypto, allerdings muss man hier aufgrund der Volatilität vorsichtiger sein, und dies gilt auch für Edelmetalle und Krypto."

Das Lieblings-Investment von Gerd Kommer bleiben dabei global aufgestellte ETFs, die die weltweiten Aktienmärkte abdecken. Doch wie sollte man das machen?

Sehen Sie jetzt hier direkt unser Interview mit Dr. Gerd Kommer: WIR müssen beginnen, WOHLSTAND zu schützen / Diese ETFs, Immobilien und Assets empfiehlt Gerd Kommer

ETFs, Immobilien, Aktien: So sollte man investieren

"Meines Erachtens sollte jeder Haushalt einen essentiellen Teil – ich komme gleich drauf, was ich mit essentiell meine – seines Vermögens in den globalen Aktienmarkt investiert haben, weil Aktien nun mal einfach die ertragreichste Anlageklasse sind. So war es in den letzten 200 Jahren und es wird auch in den nächsten 200 Jahren so sein", sagt Kommer. Er betont, dass dies für alle Anleger sinnvoll sei – ob Anfänger oder Fortgeschrittene –, und dass ein Einstieg bereits mit kleinen Beträgen über einen ETF-Sparplan möglich ist. Für Stabilität im Portfolio könnten Geldmarktfonds oder Tagesgeld innerhalb der Einlagensicherung genutzt werden. Immobilien hält Kommer zwar für eine mögliche, aber für viele Menschen unerschwingliche Anlageform. "Und die Route Immobilien, die sozusagen traditionell in Deutschland und sogar von Politikern – mein Hörer und Staune – empfohlen wurde als Vermögensbildungsroute. Die ist natürlich eine Route zur Vermögensbildung, das ist ja klar, aber sie wird mehr als der Hälfte der deutschen Bevölkerung nicht offenstehen", sagt Kommer.

Warum es beim Thema Immobilien so schwierig ist, was Gerd Kommer wirklich an den Politikern aus der Haut fahren lässt und welche Fehler Anleger jetzt bei ETFs vermeiden sollten, das erfahren Sie jetzt hier.

Und lesen Sie danach auch: Morningstar deckt auf: Diese 15 Burggraben-Aktien machen Anleger wirklich reich