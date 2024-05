ETFs sind ein exzellentes Vehikel für die Geldanlage und immer mehr Investoren setzen auf die Indexproddukte. Doch nicht alles, was unter dem Namen ETF gelistet ist, ist ein gutes Investment. Diese drei Fonds wollen Anleger beispielsweise jetzt auf keinen Fall in ihren Depots haben.

ETFs sind ein großartiges Produkt, um langfristig zu investieren und breit zu streuen. Allerdings gibt es neben klassischen Investmentmöglichkeiten wie dem MSCI World oder S&P500 noch einige andere Indexfonds, die in der Vergangenheit deutliche Verluste erzielt haben. Häufig sind dies Themenfonds, die nachweislich nach ihrer Auflage in den ersten fünf Jahren ohnehin eine Underperformance zum Gesamtmarkt liefern.

3 ETFs, die Anleger jetzt auf keinen Fall im Depot haben wollen

Mit Blick darauf, dass in näherer Zukunft für die folgenden drei ETFs keine Aussicht auf Besserung besteht, sollten Anleger sich überlegen, ob sie hier weiter investiert bleiben möchten.

Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (WKN: A3C5S0)

Erster ETF ist der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (WKN: A3C5S0), der Anlegern Zugang zu 35 Werten aus der Branche der Elektromobilität bietet. Seit Auflage hat dieses Produkt um die -58 Prozent an Wert verloren.

Besonders mit Blick auf die Probleme des Elektroautosektors und schlechte Stimmung im Batteriebereich ist hier keine Besserung in Sicht. Dementsprechend besteht hier weiteres Potenzial für Kursverluste.

Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ ETF (WKN: DBX0AK)

Trotz seines konservativen Charakters als Anleihe-ETF hat der Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ ETF (WKN: DBX0AK) in den vergangenen drei Jahren fast 40 Prozent an Wert verloren. Mit Blick auf die sich immer weiter in die Zukunft verschiebenden Zinssenkungen, ist eine Erholung bisher nicht absehbar.

Da zudem bei dem eigentlich konservativen Asset aktienähnliche Schwankungen auftreten, kann es für Anleger sinnvoll sein zu erwägen, dem Investment in Schuldverschreibungen eine Anlage in Produktivkapital vorzuziehen.

Global X SuperDividend ETF (WKN: A3DEKS)

Dividenden sind zwar für viele Anleger ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung für ein Investment, doch mit dem Global X SuperDividend ETF (WKN: A3DEKS) im Portfolio haben sich Anleger in der Vergangenheit keine Freude gemacht.

Insgesamt 19 Prozent hat der Fonds seit Auflage verloren, insbesondere wegen eines Konstruktionsfehlers. So wählt das Produkt die 100 dividendenstärksten Unternehmen der Welt nach Rendite aus. Dies hat häufig zur Folge, dass Aktien kurz vor der Dividendenkürzung in diesen Index gelangen und anschließend eine Underperformance liefern.

