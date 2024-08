Ein ETF, mit dem Ihnen das aktuelle Börsenbeben egal sein kann und mit dem Sie langfristig auch noch ordentliche Gewinne einfahren? Mit einem ETF auf diesen Index können Sie entspannen, während andere Anleger ins Schwitzen kommen.

Das Börsen-Beben von Anfang der Woche versetzte viele Anleger in einen Schock. Vor allem ließ es wohl die meisten von ihnen mit vielen Fragezeichen zurück. War es das jetzt schon mit den Kursstürzen? Ergeben sich jetzt einmalig günstige Einstiegschancen, die man schnell nutzen sollte?

Oder handelt es sich hingegen um eine Bullenfalle und der große Crash steht erst noch bevor? Die Wahrheit ist: Auch, wenn es zahlreiche Prognosen und Vermutungen gibt – mit Sicherheit kann dennoch keiner sagen, wie sich die Zukunft entwickelt.

Was, wenn es also eine besondere Geldanlage-Möglichkeit gibt, mit der Sie sich über all diese Dinge keine Sorgen machen müssen und am Ende sogar mit ordentlich Gewinn rausgehen?

Mit diesem genialen ETF können Ihnen Krisen egal sein und langfristig profitieren Sie

Dabei handelt es sich um einen ETF auf den amerikanischen S&P 500 Index. Klingt im ersten Moment ziemlich banal, doch dahinter steckt eine geniale Strategie. Schon Warren Buffett (93) sagte immer: Wetten Sie niemals gegen Amerika. Und dafür gibt es einen speziellen Grund. Denn wie eine Untersuchung des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research herausfand, kann man mit einem ETF auf den S&P 500 eigentlich nie verlieren. Wer zwischen dem Jahr 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt investiert hätte und den ETF für mindestens 20 Jahre gehalten hat, ist inklusive Dividenden in jedem Fall mit Gewinnen herausgegangen. Und bedenken Sie: In diesem Zeitraum hätten einen heftige Ereignisse wie Weltkriege, die Dotcom Bubble und mehr erwischen können.

Zugegeben: Man muss schon überzeugt von den Zukunftsaussichten der USA sein, um diese Strategie zu fahren. Aber: In den USA befinden sich nun mal einige der größten und wichtigsten Unternehmen der Welt, ohne die unsere moderne Welt heute und auch in Zukunft nur schwer vorstellbar scheint.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist zwar keine Garantie für die Wertentwicklung der Zukunft. Allerdings zählen die USA als größte Volkswirtschaft der Welt und die Unternehmen, die heute die Wirtschaft anführen, sind heute noch viel größer und wichtiger als jene Unternehmen vor 20 Jahren. Auch Entwicklungen wie künstliche Intelligenz (KI) sollen das BIP noch mehr beschleunigen und versprechen in den kommenden Jahren ein noch größeres Wirtschaftswachstum.

In den vergangenen 20 Jahren wies der S&P 500 eine jährliche Rendite von 8,1 Prozent auf. Wer also zum Beispiel 20 Jahre lang jeden Monat 300 Euro in einen ETF-Sparplan auf den Index investiert hätte (Kosten und sonstige Gebühren im Beispiel unberücksichtigt) hätte am Ende eine Summe von über 170.000 Euro erwirtschaftet.

